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2026選戰藍白合作？國民黨：言之過早

2025/2/12 15:42
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（中央社記者劉冠廷台北12日電）針對藍白是否能在2026年縣市長選戰中合作，國民黨發言人楊智伃今天說，現在討論2026言之過早，按照國民黨既有的節奏，會適時提出相關選舉辦法。

民眾黨代理主席黃國昌日前曾表示，2026選戰「我全心全力100%投入」，不管全台輔選，還是直接下去挑戰其中一都的地方首長；新北目前是他的責任區，在新北耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，「我完全不會排斥」。

有關藍白是否能在2026年地方選戰中，在部分縣市有合作機會，將成未來關注焦點，但目前國民黨內尚未出現討論聲音，新北市長侯友宜日前則說，國民黨有國民黨的選舉機制，最重要的是在這個機制的過程當中，要尊重新北市民的選擇。

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楊智伃今天下午在國民黨中常會後受訪表示，討論2026年選舉還太早，按照國民黨既有的節奏，會適時提出相關選舉辦法，因此現在談還言之過早，適當時候會跟大家討論。

針對海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世，前海協會長汪道涵之子汪致重等人來台弔唁，楊智伃說，國民黨表達哀悼與致意，也希望陸方要來悼念，能獲得最好的安排，讓家屬得到慰問。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140212

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