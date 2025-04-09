藍二代温宗諭掌民眾黨彰化黨部 稱2026是最大考驗

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（中央社記者鄭維真彰化縣9日電）前立委陳杰姪子、前彰化市長温國銘之子温宗諭，將接任民眾黨彰化縣黨部主委，被視為藍營二代的他表示，接下來最重要任務是整合地方資源，2026大選是民眾黨當前最大考驗。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如即將卸任主委一職，由温宗諭接任。温宗諭今天發布聲明表示，他目前擔任中華民國全國總工會秘書長，在勞工議題上與各黨團多有交流，民眾黨前主席柯文哲參選總統時也多次拜訪各工會，對勞權特別重視。

温宗諭指出，民眾黨秘書長周榆修於3月徵詢他是否能扛起彰化縣黨部主委重任，他幾經思考後，在4月清明連假前答應，黨部主委為無給職志工，接下來最重要任務就是整合地方資源，推出各級民代候選人，「因2026大選是民眾黨當前最大考驗」。

温宗諭提及，美國關稅大戰來襲，彰化產業是重災區，他身為全國總工會秘書長與彰化黨部主委，守護全國勞工與家鄉人民也是當前重要任務之一。

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陳杰、温國銘均曾因違紀參選被國民黨開除黨籍，温宗諭曾任國民黨中央委員及候補中常委。其團隊表示，目前温宗諭仍為國民黨員，這2天會去國民黨部自行辦理退黨手續，加入民眾黨。

温宗諭說，民眾黨部主委不得為公職候選人，因此他不會參選2026大選，將努力尋覓青年披掛民眾黨戰袍參選，民眾黨在彰化絕對會結合所有可結合的力量，並與包含國民黨在內的好朋友相互溝通。（編輯：郭諭儒）1140409