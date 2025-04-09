美國關稅衝擊 黃國昌要求民眾黨黨公職傾聽基層心聲

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（中央社記者郭建伸台北9日電）美國對台課徵對等關稅32%，民眾黨主席黃國昌今天表示，要求中央委員及黨公職，從今天開始要到第一線與在地產業對話，並且由地方黨部協助舉辦座談會或安排拜訪，不拘任何形式，協助勞工與產業度過難關。

民眾黨今天召開中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、發言人張彤舉行記者會，並轉述黃國昌在會中談話。

黃國昌在會中裁示，近期台灣遭受美國川普政府加徵32%關稅，此舉衝擊百工百業，要求中央委員及黨公職，從今天開始要到第一線與在地產業對話，並且不拘任何形式，由地方黨部協助舉辦座談會或安排拜訪，藉此了解百工百業心聲。

黃國昌表示，彙整相關意見後，將與中央黨部與立法院黨團高度配合，盡可能深入民間，協助勞工與產業度過難關。

黃國昌也強調，百工百業現在急得像熱鍋上螞蟻，但賴政府持續放任民進黨立委導致立法院議事空轉，民眾黨絕對會把國家利益放在最重要位置，將身體力行到第一線協助勞工與產業度過難關。

吳怡萱抨擊，總統府副秘書長張惇涵接受專訪時稱，總統府赴美談判的旅費及扶持產業預算都被在野黨砍掉，顯然持續替大罷免添加柴火，製造仇恨對立，但總統府應告訴民眾的是，台灣何時跟美國談判，「是否有掛號成功？」

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吳怡萱也指出，民進黨立委昨天占據主席台，導致立法院議事空轉，請張惇涵發言前回去看看自家立委在國會的表現，應約束民禁黨立委別再繼續鬧下去。

此外，民眾黨也將繼續舉辦「人民要當家」宣講。張彤預告，民眾黨13日將前往台南永康區舉行宣講，除了民眾黨公職外，也邀請國民黨立委謝龍介、無黨籍台南市議員陳昆和。（編輯：張若瑤）1140409