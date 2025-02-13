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國土署指預算凍結影響租補 民眾黨團批恐嚇租屋族

2025/2/13 14:32
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（中央社記者郭建伸台北13日電）國土管理署指出，預算若未如期解凍，租屋補貼經費將於11月用罄。民眾黨團指出，國土管理業務被刪後還剩新台幣411.9億元，扣掉租補預算還綽綽有餘，且凍結並非刪除，反批居住正義變成恐嚇租屋族的工具。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，內政部國土管理署日前透過新聞稿表示，國土署國土管理業務預算遭凍結約41.47億元，若預算未如期解凍，預估300億元中央擴大租金補貼經費，11月就將用罄。

不過，民眾黨立法院黨團透過臉書指出，國土管理業務該目編414.6億元，立法院刪2.73億元，不到1%，還剩約411.9億元，扣掉全國一整年要發放的租金補貼共372億元，不但綽綽有餘，還剩將近40億元。

民眾黨團指出，內政部一定會說立法院還凍結41.1億元，但凍結並不是刪除，凍結原因是國土署推動國土計畫法不力，民眾黨團提案凍結41.4億元，請國土署做出相關報告再予以解凍，合情合理。

民眾黨團指出，內政部只要盡早提出合理負責的報告就可以解凍預算，不影響任何國土署的計畫與補助。

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民眾黨團指出，全年度租金補貼372億元，內政部只需要排定施政的優先順序，同時督促國土署提報告爭取預算解凍，根本毫無影響，畢竟被刪掉的預算，還不到國土署編列的1%。

民眾黨團也批評，這麼多選項，內政部想先犧牲排擠的為何是弱勢的租屋族權益，居住正義對執政黨而言，不但只是口號，更淪為政治操作，攻擊在野黨、恐嚇弱勢租屋族的工具。（編輯：蘇志宗）1140213

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