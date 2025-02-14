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朱立倫：AI戰、貿易戰當前 盼總統智慧團結國家

2025/2/14 14:06（2/14 14:36 更新）
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國民黨主席朱立倫（左2）14日表示，全世界正在拚兩大戰爭，只有台灣不緊張，還在搞大罷免、政治鬥爭，若不團結應對，台灣經濟會碰到很大的挑戰與壓力，他認為總統賴清德用智慧一定可以化解。中央社記者管瑞平攝 114年2月14日
國民黨主席朱立倫（左2）14日表示，全世界正在拚兩大戰爭，只有台灣不緊張，還在搞大罷免、政治鬥爭，若不團結應對，台灣經濟會碰到很大的挑戰與壓力，他認為總統賴清德用智慧一定可以化解。中央社記者管瑞平攝 114年2月14日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）國民黨主席朱立倫今天表示，全世界各國都在拚AI戰和貿易戰，台灣卻仍在搞大罷免、拚政治；國民黨堅持當務之急應思對策拚民生、拚經濟，呼籲總統賴清德用智慧團結國家。

朱立倫上午出席國民黨苗栗縣黨部新春團拜暨苗栗市民代聯合服務處揭牌儀式，與黨部主委邱一峰、苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬等人，向各鄉鎮市黨職幹部賀年，祝福龍耀蛇幅、平安幸福。

朱立倫致詞表示，全世界目前正在拚兩大戰爭，一是AI戰，另一個是貿易戰。他說，AI對人類生活、世界經濟帶來重大改變，是最關鍵的挑戰；另外，美國總統川普今天宣布「對等關稅」計畫，再點名台灣搶走美國晶片生意，現在各國都緊張得要死，只有台灣不緊張，還在搞大罷免、政治鬥爭。

朱立倫指出，全世界都在拚AI戰、貿易戰，台灣從開工第一天就搞大罷免，要從年初罷到年尾，先罷免完再補選，「這是什麼樣的執政黨？」

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朱立倫說，家和萬事興，國家要「和」才會「興」，台灣共同面對的問題不是大罷免，而是AI戰、貿易戰，若不團結應對，台灣經濟會碰到很大的挑戰與壓力，他認為民進黨賴總統用智慧一定可以化解，「民進黨誰在背後發動怎麼會不清楚，用智慧就可以讓大家團結」。

對於罷免藍委團體昨天向中選會遞送苗栗縣第1選區陳超明、第2選區邱鎮軍的第一階段提議連署書。朱立倫強調，國民黨的立場是以和為貴，希望國家團結，如果民進黨一定要繼續惡搞，一定會激起地方的反感，以戰止戰是最後不得已的方式。（編輯：林恕暉）1140214

國民黨苗栗縣黨部14日上午在黨部1樓舉辦新春團拜活動，黨主席朱立倫（右4）到場向黨職幹部賀年。中央社記者管瑞平攝 114年2月14日
國民黨苗栗縣黨部14日上午在黨部1樓舉辦新春團拜活動，黨主席朱立倫（右4）到場向黨職幹部賀年。中央社記者管瑞平攝 114年2月14日
國民黨主席朱立倫（前左4）14日出席苗栗縣黨部新春團拜暨苗栗市民代聯合服務處揭牌儀式，與黨籍立委許宇甄（前左2）、邱鎮軍（前左3）、議長李文斌（前右3）等人比讚合影。中央社記者管瑞平攝 114年2月14日
國民黨主席朱立倫（前左4）14日出席苗栗縣黨部新春團拜暨苗栗市民代聯合服務處揭牌儀式，與黨籍立委許宇甄（前左2）、邱鎮軍（前左3）、議長李文斌（前右3）等人比讚合影。中央社記者管瑞平攝 114年2月14日
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