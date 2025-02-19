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中市府研考會劉彥澧請辭獲准 盧秀燕：予以尊重

2025/2/19 11:41（2/19 12:46 更新）
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國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班日打德州撲克，他18日上午澄清當天有請假，晚間就請辭獲准。台中市長盧秀燕（中）19日出席活動前接受媒體聯訪表示，由於劉彥澧堅辭，予以尊重。中央社記者郝雪卿攝 114年2月19日
國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班日打德州撲克，他18日上午澄清當天有請假，晚間就請辭獲准。台中市長盧秀燕（中）19日出席活動前接受媒體聯訪表示，由於劉彥澧堅辭，予以尊重。中央社記者郝雪卿攝 114年2月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）國民黨立委徐巧芯的丈夫、台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班日打德州撲克，他昨天上午澄清當天有請假，昨晚就請辭獲准。台中市長盧秀燕今天說，由於劉彥澧堅辭，予以尊重。

名嘴溫朗東在臉書爆料指出，劉彥澧在上班日打德州撲克。劉彥澧昨天上午先發表書面聲明指出，這項比賽為合法正式的競技錦標賽，他在參賽時段有依規定請假。

劉彥澧接著在昨天市政會議後接受媒體聯訪表示，這次被爆料的比賽是在1月間舉辦，這樣的比賽他曾參加10多次，都是休假日去參加比賽，由於他個人身分特殊，考慮以後都不會再參加這項活動。

對於劉彥澧被爆上班日打德州撲克，民進黨台中市議會黨團昨天也提出質疑，比賽難道重於市政，若研考會主委無心市政，可考慮是否請辭。

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劉彥澧昨晚突然請辭獲准，他表示，雖然德州撲克是合法合規的錦標競賽，但以公職身分參賽，社會仍有不同評論，他再三思量後，為了不對市府團隊造成影響，晚間向市長遞出辭呈獲准。

盧秀燕昨天面對媒體提問未回應，今天上午在出席活動前接受媒體聯訪表示，台中市政府團隊一向以高標準自我要求，對於發生這樣的事情，劉彥澧個人表示非常的自責，所以昨天向她口頭及書面都提出辭呈，且堅辭，她予以尊重。（編輯：李淑華）1140219

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