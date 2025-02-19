為總統是否出場罷免互嗆 柯建銘：王世堅是哪一黨

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（中央社記者葉素萍台北19日電）大罷免潮延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘日前暗示總統賴清德會「壓軸出場」。民進黨立委王世堅今天指出，總統有總統的高度，「犯不著總召說三道四」。柯建銘則回應，民意很清楚，總統一定會壓軸出場，「王世堅是哪一黨？叫總統不要出來，根本鬼扯」。

柯建銘日前表示，拋出大罷免前有和總統賴清德溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。王世堅今天在民進黨中常會前受訪指出，希望柯建銘講自己就好了，不要提到賴總統，政府有發言人，「犯不著總召說三道四」。

對此，柯建銘在中常會後受訪反問，王世堅是站在什麼立場，罷免是民間先行，「到最後總統不出來可以嗎？當然總統一定壓軸出來」。

柯建銘提到，他要問王世堅，「你是哪一黨的？叫總統不要出來，你自己檢討一下吧！我毫不客氣的講這句話，根本鬼扯」。

柯建銘說明，捍衛國家安全是總統天職，國家安全匹夫有責，每個人都要照顧自己國家，總統一定在最後要出來講話，「民意很清楚，總統不講話怎麼可以呢？王世堅認為總統可以不用出來嗎？這符合國民黨期待吧！」

柯建銘批評，王世堅說的話毫無參考價值，「大家都要站出來顧台灣、顧主權、顧人民、顧家園，何錯之有？」

至於總統何時會出場針對大罷免表態，柯建銘回應，最大尾一定是最後出來，也當然會挑適合的時機，「覆議案結束以後吧」。

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王世堅在中常會後再次受訪，他強調，傳話非常不好，尤其是總統說的話，要不就總統自己發表，要不然就是發言人，各自在自己位子上發表自己的看法就好，不要拉總統下水。

被問到是否覺得柯建銘的話太重，王世堅表示，沒關係，柯建銘是長輩，他不會計較。（編輯：張若瑤）1140219