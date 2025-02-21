哈利法克斯論壇閉幕 副總統：投資台灣就是投資和平

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（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統蕭美琴今天出席「哈利法克斯台北論壇」閉幕式致詞表示，台灣雖是小國，但能發揮超乎尋常作用，成為世界推動正義與進步的力量，「投資台灣的實力，就是投資和平」，台灣決心與志同道合的朋友合作，共同維護和平與發展。

為期兩天的哈利法克斯（Halifax）台北論壇，今天下午舉行閉幕式，蕭副總統出席致詞表示，哈利法克斯論壇首度移師台灣舉行，不僅代表國際社會體認到台灣對印太地區自由和平的努力，也代表台灣肩負更重大責任來保衛區域和平與地緣政治挑戰。

蕭副總統說，這次論壇的討論主題和議程涵蓋民主如何帶來機會、韌性、正義、夥伴關係和安全，在當今地緣政治環境背景下，奠基於價值觀所引導，各方逐步在建構共同努力的必要性上達成共識。

副總統表示，民主政府與人權發展是促進國際和平的重要機制，但世界各地每天所發生的許多悲劇與衝突，提醒著大家不能掉以輕心，也不能將和平視為理所當然，仍有許多空間待努力且具有急迫性，這正是總統賴清德提出「和平四大支柱」原因。

副總統表示，台灣正面臨日益複雜且加劇的混合威脅，需要混合的解決方案，但最重要的是，台灣社會必須強化自我防衛能力以嚇阻侵略，賴總統成立並親自領導「全社會防衛韌性委員會」，就是要加強台灣在能源、網路、金融、通信和基礎建設的韌性，以及醫療、糧食儲備等需求。

副總統指出，經濟韌性是國家安全不可或缺一環，需建構可信賴及可靠的產業，包括半導體、人工智慧、國防和安全產業，台灣隨時準備在這些領域跟志同道合夥伴合作並做出貢獻。

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副總統表示，危機常是轉機，面對複雜的全球戰略及挑戰，生存必須具備靈活性，即偶爾需要能藏身在陰影下，但必要也需能跳出高於自己數倍的高度；需要踩著輕柔可愛的腳步，但也需磨利爪子，準備好防禦並趁機撲向獵物。

蕭副總統指出，台灣或許是個小國，但台灣人民的勤奮、創新和堅韌，卻能發揮超乎尋常的作用，成為世界推動正義與進步的力量，在維持印太地區和平與穩定扮演不可或缺角色。她強調，「投資台灣的實力，就是投資和平」，台灣決心與志同道合的朋友合作，共同維護和平與發展。（編輯：林克倫）1140221