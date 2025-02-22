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首頁 / 政治

政院：加害者處置與中正紀念堂轉型 積極推進中

2025/2/22 19:15（2/22 19:43 更新）
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三軍儀隊在民國113年7月起，於中正紀念堂前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。（中央社檔案照片）
三軍儀隊在民國113年7月起，於中正紀念堂前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北22日電）228事件邁入第78週年，民團舉辦紀念遊行時指出，不義象徵仍聳立，轉型正義未完全實現。行政院表示，轉型正義有其不容易處，但對於加害者處置和中正紀念堂轉型工作，均已積極處理中。

鄭南榕基金會、玫瑰古蹟－蔡瑞月舞蹈研究社、台灣基督長老教會總會、社團法人台灣親子共學教育促進會等70多個團體今天共同舉辦「228．0紀念行動」，以遊行方式紀念228事件，現場超過600人身著黑色服裝，以肅穆靜默方式加入遊行，藉此思考228事件帶給台灣的苦難與提醒。醫師陳永興受訪時說，蔣介石的紀念館至今還聳立，這個不義象徵仍在台灣這塊土地上，代表轉型正義未完全實現。

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對於民團的意見，行政院人權及轉型正義處回覆媒體提問時指出，深深感謝民團與前輩的諍言，轉型正義工作在台灣民主深化的路上，都理應是必經之路，但也有其不容易處，行政團隊將勉力、逐步推進，盼持續與民間攜手努力。

人權處說，對於加害者處置和中正紀念堂轉型工作，行政院均已積極處理中，像是為了落實加害者處置事宜，行政院已責成法務部研擬加害者專法；另外，行政院推動轉型正義會報已組成中正紀念堂轉型專案小組，去年7月15日起，銅像大廳儀隊已撒至戶外操演，逐步降低對個人的威權崇拜意涵，後續也會持續討論推進做法。（編輯：楊凱翔）1140222

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