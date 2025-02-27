國安局70週年 賴總統勉發展AI提升情報偵蒐能量

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）總統賴清德上午出席國安局70週年局慶時表示，中國仍是最主要國安威脅，期許國安局發展人工智慧、大數據及各種資通訊新興科技，提升國安情報專業與偵蒐能量。

國安局下午發布新聞稿指出，國安局今天舉行「70週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第25期結訓典禮」，賴總統出席並致詞，國安會秘書長吳釗燮、國安情報單位主管、全體結訓學員及眷屬到場，還有近10位前任局長出席70週年局慶餐敘。

賴總統致詞時肯定國安局透過國安情報蒐研，迅速應處各種安全威脅與挑戰，並祝賀全體結訓學員順利結業，期勉未來在工作崗位上要堅守初心、效忠國家，抗拒一切誘惑與滲透，為國家安全情報工作貢獻心力。

賴總統指出，中國仍是台灣當前最主要的國安威脅，近年更不斷利用台灣民主自由的開放環境，吸收台灣人、利用黑道幫派、甚至是現役、退役軍警發展組織，企圖取得政府機敏資訊及分化台灣人團結。

賴總統表示，去年因共諜案起訴人數計有64人，是110年的4倍。面對中國加大對台統戰滲透，期許國安局及國安情報單位堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒民眾提高警覺，共同守護國家安全。

賴總統說，由於台灣站在世界民主防線的最前端，直接面對中國的威脅，期勉國安局擴大與國際友盟戰略溝通，透過全方位情報蒐集與交流，建構堅韌的國際安全合作網絡。

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賴總統特別強調，發展人工智慧、大數據及各種資通訊新興科技，提升國安情報專業與偵蒐的能量。

賴總統也肯定，國安局近期主動針對戒嚴時期，國安 局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔管局審定。國安局全面自主清查政治檔案，對推動轉型正義具有正面意義。（編輯：蘇志宗）1140227