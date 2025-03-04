台積電加碼對美投資 政院：續強化合作創互惠共贏

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（中央社記者高華謙台北4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元。行政院發言人李慧芝今天說，政府正面看待，將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力；未來台灣將持續強化合作，創造互惠共贏。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

李慧芝透過新聞稿表示，政府一貫立場是只要有助於台灣產業全球布局與國家整體競爭力持續提升，政府都會正面看待，也期待台灣與友盟間互利共贏。

李慧芝說，台積電新一階段對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位。

李慧芝指出，美國是台灣最重要經貿及科技夥伴，雙方多年來在產業及科技緊密合作，為兩國人民創造經濟繁榮及無數就業機會，兩國夥伴關係也加速升級。

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李慧芝說，自美國總統川普第一任期起，台灣即啟動投資移轉，除了台商回流，對美國投資更持續成長，目前已成為台灣對外投資首選，去年對美投資占對外投資3成，對中投資則降為7.5%。

李慧芝表示，台美間高科技產業密切合作，更讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來台灣將持續強化合作，創造互惠共贏。（編輯：張均懋）1140304