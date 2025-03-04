台積電擴大對美投資 卓榮泰：台灣力量延伸

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（中央社記者王承中台北4日電）台積電對美國擴大投資，行政院長卓榮泰今天表示，產業去做全球布局，對台灣而言都是力量的延伸，只要合乎國家戰略的布局，且無論在海外投資、海外設廠，一定要維持台灣在製造的領先地位。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委柯志恩詢問列席的行政院長卓榮泰是何時知道台積電投資的消息，卓榮泰表示，當雙方正式宣布的時候，政府也是同步了解，但之前政府跟產業的接觸是頻繁且有效的。

柯志恩指出，所以政府在事前就知道了，而此事對美國是好消息，但對台灣來說是好消息嗎。卓榮泰表示，產業去做全球布局，對台灣而言都是力量的延伸，只要合乎國家戰略的布局。

柯志恩表示，晶片絕對是台灣的國家戰略物資，但據說這次台積電投資美國的製程是1.6奈米，而在高雄的則是2奈米，且連研發中心都要到美國去，難免讓大家覺得根都被刨掉了。當台灣的矽盾已被削弱，台灣的籌碼是變多還是變少，這是全民的疑慮。

卓榮泰則說，台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事。現在政府跟世界友盟國家所努力的，就是維持印太地區的和平穩定。他之前也表達無論在海外投資、海外設廠，一定要維持台灣在製造的領先地位。

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柯志恩詢問，經濟部長郭智輝日前表示，台積電要擴大赴美投資，須先經投審會審查，請問投審會對於台積電赴美投資的態度如何，敢跟川普說不嗎。

列席的郭智輝表示，對外投資當然要經過審查，會依照現行的法令規範來審查。柯志恩則表示，審查結果應該是99.9%會通過。（編輯：蘇龍麒）1140304