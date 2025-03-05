勇鷹高教機復飛 經17天特檢台東民眾喊加油

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）2月15日因失事停飛特檢的勇鷹高教機，今天重新翱翔台東天空，民眾一早聽到熟悉的聲音，有人喊加油。軍方表示，今天預計有逾10架戰機起降。而墜海的勇鷹尚在打撈中。

清晨台東天空出現勇鷹高教機飛行聲音，在台東縣政府上班的員工，跑到屋頂看看是否勇鷹復飛了，「果然看到美麗的機影穿越」，尤姓民眾喊「加油，熟悉的聲音回來了」。

空軍今天上午發布新聞稿表示，針對日前勇鷹高教機一級飛安事件，空軍飛訓部與漢翔公司共同擬定飛機特別檢查程序與項目，經2週密集作業，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今天恢復飛行訓練。

空軍司令部強調，失事飛機打撈工作持續進行，將儘速搜集相關紀錄器釐清肇因，並落實機務檢查，保障人員訓練安全。

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空軍表示，今天台東志航基地會有逾10架勇鷹及2架F-16戰機起降。

勇鷹高教機2月15日在台東都蘭海域失去動力墜海，飛行員林瑋跳傘獲救，送醫觀察2天後出院。空軍立即停飛同型機，今天恢復飛行和正常訓練；墜海勇鷹尚在打撈中。（編輯：郭諭儒）1140305