加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院新會期召委民進黨8席國民黨7席 民眾黨交通委員會獲1席
首頁 / 政治

勇鷹高教機復飛 經17天特檢台東民眾喊加油

2025/3/5 10:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣5日電）2月15日因失事停飛特檢的勇鷹高教機，今天重新翱翔台東天空，民眾一早聽到熟悉的聲音，有人喊加油。軍方表示，今天預計有逾10架戰機起降。而墜海的勇鷹尚在打撈中。

清晨台東天空出現勇鷹高教機飛行聲音，在台東縣政府上班的員工，跑到屋頂看看是否勇鷹復飛了，「果然看到美麗的機影穿越」，尤姓民眾喊「加油，熟悉的聲音回來了」。

空軍今天上午發布新聞稿表示，針對日前勇鷹高教機一級飛安事件，空軍飛訓部與漢翔公司共同擬定飛機特別檢查程序與項目，經2週密集作業，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今天恢復飛行訓練。

空軍司令部強調，失事飛機打撈工作持續進行，將儘速搜集相關紀錄器釐清肇因，並落實機務檢查，保障人員訓練安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

空軍表示，今天台東志航基地會有逾10架勇鷹及2架F-16戰機起降。

勇鷹高教機2月15日在台東都蘭海域失去動力墜海，飛行員林瑋跳傘獲救，送醫觀察2天後出院。空軍立即停飛同型機，今天恢復飛行和正常訓練；墜海勇鷹尚在打撈中。（編輯：郭諭儒）1140305

林瑋
漢翔拚進度 18日再交付空軍1架勇鷹高教機勇鷹高教機失事墜海 空軍：無法完全排除鳥擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：