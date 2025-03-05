美國防外交準官員聽證會 重申台灣關係法、六項保證

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）美國總統川普提名的美國副國務卿藍道及國防部政策次長柯伯吉今天出席國聽證會時，雙雙重申台灣關係法及六項保證。柯伯吉另承諾，上任後將特別關注加速強化及改革美國軍售，擴大武器轉移及銷售，以強化台灣自衛能力。

美國聯邦參議院外交委員會及軍事委員會上午分別舉行藍道（Christopher Landau）及柯伯吉（Elbridge Colby）的任命聽證會。

在外委會的任命聽證會上，亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts）詢問如何協助台灣抵抗中國威脅，藍道表示，川普已表明台海和平穩定為美國在印太區域的優先要項，美國堅決反對任一方片面改變現狀，或以武力解決問題。

藍道說，美國長期對台政策是基於台灣關係法、各項公報及六項保證。美國應與區域盟友合作，使各方瞭解中國或任一行為者片面破壞現狀，將使美國在內的全球面臨糟糕結果。

柯伯吉則在軍委會任命聽證會上回應多位議員就台灣議題的詢問。他強調，台灣安全攸關美國利益，美國防部須加速各項準備，以確保有能力因應中國犯台情境。拒止中國成為區域霸權是美國的核心利益。

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參議員並以書面方式向柯伯吉提出事前政策提問，包括對台灣戰略清晰的看法。柯伯吉說，明確承諾對台防衛的代價高於所帶來的利益。目前美國政策包括台灣關係法、六項保證以及數十年來的聲明舉措，都明確展現台灣安全是美國重要利益。

參院外委會及軍委會近日將對藍道及柯伯吉人事案進行表決，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。（編輯：唐佩君）1140305