罷免丁學忠3/8展開二階連署 目標3.5萬份

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）中選會一階審核通過國民黨立委丁學忠罷免案，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」從8日起展開二階連署，預計收取3萬5000份連署書。丁學忠回應，會更加努力推動雲林發展。

丁學忠以文字訊息表示，面對無理由的「惡罷」已經成為事實，目前除了面對以外，現階段他著重於雲林未來的發展、建設及民生法案，會更加努力爭取及推動。

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「雲林拔釘 罷免丁學忠」接受媒體電訪表示，中選會一階審核通過，民團預計7日北上領件，8日展開二階連署，4月30日截止收件，接下來展開造冊，二階連署書安全目標設定3萬5000份，最慢5月6日前遞交到中選會。

「雲林拔釘 罷免丁學忠」指出，欲參與二階連署的民眾可以上網下載連署書，也可以到台西、東勢和褒忠等3鄉連署站，志工們也會利用平日晚間和假日到戶外擺攤。同時全台罷團的服務據點、斗六市有1處友善店家，皆可收取連署書。（編輯：謝雅竹）1140305