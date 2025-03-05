週刊揭耐燃建材造假 國土署：建物取照前擬抽驗查核

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（中央社記者高華謙台北5日電）有媒體報導庫板龍頭公司的耐燃一級樣板不合格。國土署說，為查核工程使用防火材料確實性，後續將研擬朝建築物取得使用執照前，由防火材料評定機構進行現場抽驗查核。

施工中的台中全聯倉儲去年大火造成9死悲劇。鏡週刊今天報導，全聯倉儲號稱使用「一級耐燃庫板」，但將庫板龍頭公司的耐燃一級樣板送耐燃檢驗後，測試結果不合格。

內政部國土管理署今天以新聞稿表示，為管理經各性能評定專業機構認可建築新技術、新工法、新設備及建築物防火新材料，去年10月已建置市場追蹤查核申報作業電子平台，包括耐燃材料、防火區劃貫穿部耐火材料、防火（捲）門及建築用門遮煙性能等項目，都適用線上申報系統，以強化建物防火材料後市場流向及管理機制。

國土署說，也持續就「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」進行法規精進研議。

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國土署指出，為查核工程使用防火材料確實性，後續將研擬朝向建築物取得使用執照前，強化防火材料出廠證明、使用數量及圖說位置，並由防火材料評定機構進行現場抽驗查核，以確保啟用後安全。

國土署提醒，依「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」規定，凡是申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如果有偽造文書，出具不實證明，侵害他人財產，導致危險或傷害他人時，將視情形撤銷認可證明文件，依法追究責任。（編輯：翟思嘉）1140305