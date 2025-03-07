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美愛荷華州議會通過決議 挺台灣國際參與

2025/3/7 09:54（3/7 10:06 更新）
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愛荷華州議會無異議通過友台決議案，支持台灣國際參與。駐芝加哥辦事處長類延峰（中）與州眾議院友台連線共同主席安德魯斯（Eddie Andrews）（左）等合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年3月7日
愛荷華州議會無異議通過友台決議案，支持台灣國際參與。駐芝加哥辦事處長類延峰（中）與州眾議院友台連線共同主席安德魯斯（Eddie Andrews）（左）等合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年3月7日
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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國愛荷華州議會今天無異議通過友台決議案，支持台灣國際參與，強化雙方經濟合作夥伴關係。

愛荷華州議會兩院通過決議案，重申堅定支持台灣國際參與，並強調台灣與愛州在經貿、教育、科技及文化等領域深化交流，雙方在先進製造、農業生物科學及創新科技等關鍵領域合作，強化彼此的競爭力。

駐芝加哥辦事處長類延峰出席見證通過決議案，在眾議院發表演說，並出席參議長辛克雷（Amy Sinclair）與兩院國際委員會議員聯誼茶敘。這是愛荷華州眾議院時隔5年，連續2年通過友台決議案，也是州參議院在2019年後，時隔6年通過的友台決議案。

決議文指出，台灣對國際社會深具貢獻，積極維護國際秩序，為解決全球挑戰，確保台灣有意義參與國際組織刻不容緩。決議文提及台美經貿關係發展密切，台灣不僅是美國第7大貿易夥伴，也是愛荷華州亞洲第4大出口市場，對愛州農業及製造業具影響力。

類延峰表示，台美理念相近，支持民主、自由、人權及維繫規則為基礎的國際秩序，是維護區域安全與穩定的夥伴。台美經貿關係強勁，逐年成長，2021至2023年貿易額成長逾5成，台灣對美投資成長790%，美對台投資也提高133%。台灣最大半導體製造廠台積電剛宣布擴大對美投資，有助提升全球供應鏈安全，進一步強化經濟夥伴關係。

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他強調，反對中國利用扭曲聯大2758號決議，排擠台灣國際參與。總統賴清德呼應美國總統川普（Donald Trump），允諾將國防預算提高至GDP的3%，展現保衛家園的決心，並持續為印太地區和平穩定貢獻力量。

台灣與愛荷華州去年10月簽署「經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，愛州隔月派遣農業經貿團訪台，展現雙方關係穩健發展。美國是台灣最大農產品進口來源國，愛州是最重要農業產品來源地。（編輯：陳慧萍）1140307

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