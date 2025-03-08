比喻不當 郭智輝認失言道歉：深刻自我反省

（中央社記者劉千綾台北8日電）經濟部長郭智輝昨天以蒙古症形容台積電若和英特爾合資一事，用語引發爭議。郭智輝今天指出，錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

郭智輝昨天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資一事，以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議。

郭智輝今天透過聲明表示，對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的。

他表示，對於昨天失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，鄭重向病友致上最深的歉意，也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

郭智輝聲明全文如下：

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我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。

（編輯：黃瑞弘）1140308