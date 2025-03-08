郭智輝比喻不當惹議 唐氏症基金會：傷害極大

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）經濟部長郭智輝「蒙古症說」引發議論。唐氏症基金會董事長林正俠今天痛心表示，重要首長如此發言只會加深社會歧視，對唐氏症家庭傷害極大，若願公開道歉，「樂觀其成」。

郭智輝昨天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資一事，以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議。

郭智輝今天稍早指出，錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

唐氏症基金會董事長林正俠今天在臉書發文感嘆：「很久很久沒有聽到社會用『蒙古症』這個稱呼來指稱我們的孩子，尤其在3月21日世界唐氏症日前夕，倍感痛心。」

林正俠接受媒體電訪的語氣仍聽得出沉重。他直言，郭智輝身為國家重要首長，「這樣的發言有失人格」，基金會多年來不斷倡議，唐寶寶不是遺傳、跟家族沒有關係，郭智輝的發言只會讓社會大眾誤解，產生更多歧視。

「我要表達最深切的抗議。」林正俠回想過去20多年來，致力於消除外界對唐氏症的不理解與不了解，盼讓唐寶寶可以跟正常人一樣，在社會生存共融，未料在努力多年後，竟然還聽到郭智輝這種發言，真的很讓人難過。

在世界唐氏症日前夕，他隔空向郭智輝提出邀請，基金會將於3月15日舉辦相關活動，若郭智輝有意願了解唐氏症，可一起來參加活動，讓他有機會當面解釋唐氏症狀況及基金會奮鬥歷程。

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至於是否希望郭智輝公開致歉，林正俠說：「如果他願意的話，我們樂觀其成。」光是使用蒙古症名詞本身就是一種歧視，不該把一種病的醫學名稱，用來歧視任何人或國家。

針對郭智輝失言風波，衛生福利部社會及家庭署副署長張美美表示，應該要加強首長對於身障的相關知能，在身心障礙者權利公約（CRPD）中也有提到應提升障礙意識，過去社會上不時出現不當、歧視言語，這幾年持續呼籲各界注意跟尊重，將加強宣導。（編輯：李亨山）1140308