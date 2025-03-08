加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見
首頁 / 政治
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 政治

政院：郭智輝不當評論特定病症 卓榮泰要求深刻檢討

2025/3/8 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、郭建伸台北8日電）經濟部長郭智輝昨天以蒙古症評論台積電若和英特爾合資一事，引發爭議。行政院今天表示，行政院長卓榮泰要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示部會首長政策說明需精準正確，不得有任何失當引喻。

郭智輝昨天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資一事，以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議。郭智輝今天稍早透過聲明指出，為錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

時代力量黨主席王婉諭今天透過臉書指出，郭智輝專訪的言論，是徹頭徹尾的歧視，更是傳遞錯誤資訊、加劇污名的言論，蒙古症是唐氏症的舊稱，出於19世紀時對亞洲人外貌的歧視，實際上與蒙古完全沒關係，20世紀就已正名為唐氏症，她不知道郭智輝是活在哪個年代。

王婉諭指出，唐氏症是染色體異常引起的疾病，不算是遺傳性疾病，很多時候是單純的機率問題，郭智輝的發言是在傳遞錯誤資訊、強化刻板印象，應公開向唐氏症病友道歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，卓榮泰一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會、人民負責。

李慧芝說，郭智輝已經表達最深致歉，深刻自我反省，卓榮泰則要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示部會首長對政策說明需精準正確，不得有任何失當引喻。（編輯：翟思嘉）1140308

郭智輝
比喻不當 郭智輝認失言道歉：深刻自我反省美關切貿易逆差 經長：擴大採購油氣發電機農產品
卓榮泰
卓榮泰領軍6都花蓮政策開講 訴求人民是頭家核三廠台中火力發電廠火警 卓榮泰要求查明原因究責
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電擴大對美投資 台大校長：正面看待
27
更多編輯台推薦新聞：