政院：郭智輝不當評論特定病症 卓榮泰要求深刻檢討

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北8日電）經濟部長郭智輝昨天以蒙古症評論台積電若和英特爾合資一事，引發爭議。行政院今天表示，行政院長卓榮泰要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示部會首長政策說明需精準正確，不得有任何失當引喻。

郭智輝昨天接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，提及台積電與英特爾合資一事，以蒙古症（現稱唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議。郭智輝今天稍早透過聲明指出，為錯誤的比喻造成病患及企業困擾，致上最深歉意，一定會深刻自我反省，日後發言會更加謹慎。

時代力量黨主席王婉諭今天透過臉書指出，郭智輝專訪的言論，是徹頭徹尾的歧視，更是傳遞錯誤資訊、加劇污名的言論，蒙古症是唐氏症的舊稱，出於19世紀時對亞洲人外貌的歧視，實際上與蒙古完全沒關係，20世紀就已正名為唐氏症，她不知道郭智輝是活在哪個年代。

王婉諭指出，唐氏症是染色體異常引起的疾病，不算是遺傳性疾病，很多時候是單純的機率問題，郭智輝的發言是在傳遞錯誤資訊、強化刻板印象，應公開向唐氏症病友道歉。

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行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，卓榮泰一直以來都要求從政人員與部會首長必須以人民為念、謹言慎行，對國會、人民負責。

李慧芝說，郭智輝已經表達最深致歉，深刻自我反省，卓榮泰則要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示部會首長對政策說明需精準正確，不得有任何失當引喻。（編輯：翟思嘉）1140308