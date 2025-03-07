童子賢：台灣若迷戀矽盾 產業恐生荷蘭病會不長進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）台積電擴大在美投資，外界擔心台灣可能流失半導體競爭優勢。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，台灣上下如果仍然迷戀「矽盾」這個名詞，長期恐怕產業會生「荷蘭病」，會不長進。

童子賢今天出席風傳媒11週年社慶論壇，在座談問答環節談到台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元）的看法。

他表示，台積電董事長魏哲家到白宮，就好像張無忌獨闖少林，不闖一下也不行，台積電沒辦法「一個人的武林」，先進晶圓製造不能自己躲在「古墓派」的山林中獨自過活。

童子賢指出，台積電就是供應鏈長長的一環，上游有材料、下游有設備，材料斷掉就毀掉，還有包括蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等客戶，當然蘋果與輝達是大客戶，下游客戶與上游設備到材料端都必須往來，在生態鏈裡盡到本分。

童子賢以武俠小說打趣形容，「少林寺找我，我不去，那是不可能的事」，但少林寺的方丈川普，看張無忌九陽神功，說是當年少林寺傳出去的，這沒有錯，只不過老和尚現在身體比較弱，換一點功力過來，如果老和尚有點貪心，還會說順便化一點緣。

童子賢直言，台灣現在上上下下罵聲一片，「但我們在講飲水思源」，台積電能夠做得好，是產業鏈裡面健全的一部分，要在江湖裡找到定位，除了九陽神功練好，還要廣結盟友，上下游關係做得非常好，不要自己一個人玩。

他說，方丈現在捲起江湖風波，主動出擊有利的戰略位置，從他的觀察來看，沒有比較壞，就像打棒球，魏哲家面對2好3壞、壘上有人，應該相信魏哲家的功力與判斷，讓魏哲家好好演出。

童子賢也提到，台積電跑到美國設廠，有人說會貴1成、有人說會貴2成，但無論如何，台積電55%的毛利率足夠因應。如果客戶說非來不可，否則會有些麻煩，那自己會去，但客戶可能必須吸收成本。

透過 Google News 追蹤中央社

童子賢坦言，大家現在目光集中在美國是對的，但他要批評一下，美國不是整個武林，美國的GDP（國內生產毛額）占全世界26%，世界上還有其他74%，如果產品賣到中國、歐洲、澳洲、加拿大、印度，為什麼要忍受這麼高的成本到美國製造。川普的製造政策如果實施，就是把地球劃分成美國和非美國2個世界，至於非美國與美國世界該怎麼應對，「那答案就很清楚」。

荷蘭病（Dutch Disease）是經濟學名詞，用來形容中小型國家經濟體突然因為某個產業而賺錢，導致嚴重依賴，可能阻礙其他產業的發展。（編輯：潘羿菁）1140307