加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 政治

子女遭爆美國公民 柯志恩：從未隱瞞有合法身分工作

2025/3/9 14:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）有網友近日爆料國民黨立委柯志恩子女有美國公民身分。柯志恩回應表示，從政以來未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，也無奈不斷被炒作，「政治真的可以不用如此」。

一名自稱柯志恩兒子前女友的網友，近日在社群平台Threads表示，柯志恩兒子不是持綠卡，而是美國公民；還說「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的」。

民進黨立委賴瑞隆表示，柯志恩身為政治人物，應該誠實面對人民；柯志恩與國民黨許多公職長期系統性操作「疑美論」，實則在美國置產、讓家人「移美」，言行嚴重「雙標」。

對此，柯志恩回應表示，從政以來沒有隱瞞家人在美國有合法身分及工作，「我不曉得這樣的訊息，為何最近會被炒作？政治真的可以不用如此」；並強調孩子是獨立個體，有自己選擇權，自己一切依法申報。

柯志恩說，自己並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是不需要揭露；先生與孩子都是成年人，也是獨立個體，自己身為立委應接受公眾檢視，但家人不是，「就算我是他們的太太跟媽媽，我也不會、也不應該去公開他們個人隱私」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她並表示，很遺憾賴瑞隆也開始走意識型態路線，「我已說得很清楚，我的家人在美國就業，有合法工作與身分，而我擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，以及公職人員要求標準」。

柯志恩說，無須懷疑她個人與國民黨對美方友好立場，但身為中華民國民意代表，中華民國的國家利益是最重要事情，「我們是美國的盟友，但不代表我們對美國的要求，都必須照單全收」。（編輯：陳仁華）1140309

#Threads
#賴瑞隆
#柯志恩
#國民黨
柯志恩
台積電擴大對美投資 傅崐萁：台灣已無安全保障台積電擴大對美投資 卓榮泰：台灣力量延伸
賴瑞隆
民進黨高雄市長初選 陳其邁盼多提市政願景賴瑞隆首場高雄簽書會 陳其邁、張俊雄到場力挺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：