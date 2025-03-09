子女遭爆美國公民 柯志恩：從未隱瞞有合法身分工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）有網友近日爆料國民黨立委柯志恩子女有美國公民身分。柯志恩回應表示，從政以來未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，也無奈不斷被炒作，「政治真的可以不用如此」。

一名自稱柯志恩兒子前女友的網友，近日在社群平台Threads表示，柯志恩兒子不是持綠卡，而是美國公民；還說「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的」。

民進黨立委賴瑞隆表示，柯志恩身為政治人物，應該誠實面對人民；柯志恩與國民黨許多公職長期系統性操作「疑美論」，實則在美國置產、讓家人「移美」，言行嚴重「雙標」。

對此，柯志恩回應表示，從政以來沒有隱瞞家人在美國有合法身分及工作，「我不曉得這樣的訊息，為何最近會被炒作？政治真的可以不用如此」；並強調孩子是獨立個體，有自己選擇權，自己一切依法申報。

柯志恩說，自己並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是不需要揭露；先生與孩子都是成年人，也是獨立個體，自己身為立委應接受公眾檢視，但家人不是，「就算我是他們的太太跟媽媽，我也不會、也不應該去公開他們個人隱私」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她並表示，很遺憾賴瑞隆也開始走意識型態路線，「我已說得很清楚，我的家人在美國就業，有合法工作與身分，而我擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，以及公職人員要求標準」。

柯志恩說，無須懷疑她個人與國民黨對美方友好立場，但身為中華民國民意代表，中華民國的國家利益是最重要事情，「我們是美國的盟友，但不代表我們對美國的要求，都必須照單全收」。（編輯：陳仁華）1140309