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總統勗勉青年日報社軍聞社 期許提升國軍整體戰力

2025/3/11 15:38（3/11 15:56 更新）
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總統賴清德（前排左1）11日赴國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社，感謝以生動的文字和影片，抵禦認知作戰的「無煙硝攻勢」，有效傳遞全民國防的正確觀念。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真　114年3月11日
總統賴清德（前排左1）11日赴國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社，感謝以生動的文字和影片，抵禦認知作戰的「無煙硝攻勢」，有效傳遞全民國防的正確觀念。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真　114年3月11日
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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統賴清德今天赴國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社，感謝以生動的文字和影片，抵禦認知作戰的「無煙硝攻勢」，有效傳遞全民國防的正確觀念；並期許繼續傳遞台灣對民主自由的堅持，發揮新聞文宣作戰能力及戰略溝通效能，主導認知戰場，達到提升國軍整體戰力目標。

總統上午在國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部副部長柏鴻輝、政戰局長陳育琳、文宣心戰處長樓偉傑、軍事新聞處長孫立方、軍聞社長王智平及青年日報社長謝忠杰等人陪同下，前往國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社。

總統抵達後，首先參觀青年日報社史館的文創品、報紙產製及VR裝備等展示區；之後參觀軍聞社，並與團隊寒暄互動。

總統致詞表示，今天第一次到文化營區，軍聞社及青年日報社都是報導軍事新聞、宣導國防施政的重要單位。感謝每個人的辛苦付出，將國軍堅強的戰力、堅毅的精神，透過攝影機、照相機，以生動的文字和影片，呈現在民眾面前。

他說，現在認知作戰是「無煙硝攻勢」，以軍事行動結合訊息傳散，來影響民心士氣。大家正是抵禦此類攻勢的主力，重要性不低於三軍主戰部隊。

總統表示，面對中共不斷對台灣進行統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，他要感謝軍聞社及青年日報社，都在第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制。

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總統說，因為大家的努力，讓民眾感受到「國軍就在身邊」，有效傳遞全民國防的正確觀念，提升對國軍和國家安全的信心；同時也向世界展現台灣守護國家的決心，相信這就是最強大的嚇阻力量。

總統期待團隊繼續以專業說國軍的故事，傳遞台灣對民主自由的堅持；更要發揮新聞文宣作戰的能力，以及戰略溝通效能，來凝聚民眾共識，主導認知戰場，達到提升國軍整體戰力的目標。（編輯：楊蘭軒）1140311

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