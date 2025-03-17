藍推反戒嚴反廢死公投 柯建銘：一騙再騙自掘墳墓

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（中央社記者王揚宇台北17日電）國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，總統賴清德已說台灣不可能戒嚴，且憲法法庭已判決死刑合憲，國民黨根本一騙再騙、自掘墳墓，絕對會滅頂。

朱立倫今天在立法院議場前召開記者會，宣布推動反戒嚴、反廢死公投後，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜旋即召開記者會回應。

柯建銘說，立法院議場是民主堡壘，朱立倫等人卻在議場前開記者會，所言都是一騙再騙，根本是自掘墳墓；倘若要開記者會，就請回到國民黨中央或國民黨團開，不要玷汙立法院，民進黨團要表達嚴正抗議。

柯建銘表示，國民黨稱要推反戒嚴公投，這根本在開玩笑。台灣曾是世界上戒嚴時間最久的國家，賴總統已說過台灣不可能再戒嚴，台灣怎麼可能會走回戒嚴，根本是國民黨自己想戒嚴。

柯建銘指出，國民黨稱要推動反廢死公投，事實上大法官去年已對死刑做出合憲性判決，這代表死刑合憲，再清楚不過，況且今年也有執行死刑，國民黨卻一騙再騙，非常可惡。

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現行公民投票法規定，公民投票日定於8月第4個週六，自中華民國110年起，每2年舉行一次。柯建銘說，國民黨想要公投綁罷免，但罷免二階連署完成到開始投票，最快7月15日、最慢8月中會結束，試問要怎麼綁。

柯建銘最後提到，現在是台灣最關鍵的時刻，請民眾出來罷免國民黨立委，大罷免、大成功，台灣會重新開始，也請各界完成二階罷免連署，請藍白放下屠刀立地成佛，就地解散，向民眾謝罪。（編輯：蘇志宗）1140317