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傅崐萁競選小物案 綠：這是新案尊重司法調查

2025/3/18 14:59
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（中央社記者林敬殷台北18日電）國民黨立委傅崐萁被告發提供競選小物給同黨立委候選人，涉及反滲透法等罪，對於傅崐萁強調此案已查辦過，民進黨立法院黨團今天表示，這是新案，本案重點在於，是誰提供，是透過資金購買，或直接提供成品，是有償購買或無償贈送，民進黨團支持司法獨立公正辦理。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，回應有關傅崐萁被告發的競選小物案。

對於傅崐萁指控，這是總統賴清德在司法追殺。民進黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁不要再牽拖，揭發者是國民黨台北市議員鍾小平，不要亂扯。

民進黨立委沈伯洋說明，傅崐萁搞錯了，這是新案，當年的修容組案是查察有無賄選，跟本案的誰提供，有沒有假發票等，一點關係都沒有。現在這個案子，是查候選人們為什麼可以拿到、是誰提供、提供的公司是否和傅崐萁有無關係、是有償的，還是無償的，若是無償是否是從中國來，是否是中國提供。

沈伯洋提到，選罷法配合反滲透法，是嚴禁中國的手、中國的資金伸進來台灣的選舉，若是中國提供，過程有無金流，若無金流，就有假發票問題。

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沈伯洋指出，綜上所述，傅崐萁不要再說政治迫害，這就是一個在電視上被揭發、有人告發的案子，檢察官正在調查，目前本案已進入司法程序，尊重司法調查。

吳思瑤也強調，這是一個新案，證據到哪就辦到哪，和政治無涉，司法案件講求證據，到底是誰提供修容組，要釐清是不是中國。其次，競選小物提供是透過資金或直接提供成品，到底是有償的購買，還是無償贈送。另外，就是每一位立委有無詳實登載到政治獻金。（編輯：張若瑤）1140318

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