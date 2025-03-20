國民黨：惡意虐童零容忍 支持唯一死刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北20日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，國民黨今天強調，國民黨反對實質廢死，對惡意虐童零容忍，將會務實改革補全社會安全網，不能再讓兒童成為制度漏洞的受害者，更不允許民進黨繼續用政治操作掩飾問題。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃表示，國民黨支持虐童死刑、支持唯一死刑，應透過修法跟務實方法給受害者家屬一個公道；反觀民進黨的神主牌廢死已經默默在執行，透過憲法法庭，完成實質廢死。國民黨提出反實質廢死公投案，就是希望接下來所有會面對死刑的案件，都能順利判刑，順利執行死刑。

楊智伃強調，國民黨立委去年成功推動加重虐童刑責，主要針對加重虐童刑責，對於未滿7歲之人，犯刑法第286條第1項至第4項之罪者，依各該項的規定加重其刑至2分之1，以有效遏止戕害幼童身心的案件持續發生；其次多位國民黨立委提案，要求虐童最高可處死刑，但當時，民進黨政府的法務部卻通通反對。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與會的國民黨新北市議員江怡臻說，多位國民黨立委提出嚴懲虐童、加重刑責，最高可處以死刑，但民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱等卻僅強調行政預防，認為加重刑法效果有限，反對無限期加重刑罰，也質疑死刑的嚇阻效果。民進黨團幹事長吳思瑤在委員會拖延「刑法286條」修法，阻擾衛福部長上台進行剴剴案專案報告。

國民黨台北市議員鍾沛君表示，國民黨提案加嚴修法、祭出死刑，民進黨卻龜縮，因為民進黨全黨上下正在往實質廢死的方向前進；針對剴剴案，民進黨從中央到地方做了什麼，敢不敢攤出來跟國民黨比一比，如果不敢，就是把兒虐案當成政治提款機。（編輯：蘇志宗）1140320