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國定假日調整 洪申翰：正向討論但尊重內政部職權

2025/3/21 10:15（3/21 11:10 更新）
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勞動節是否可望成為全國放假的國定假日，勞動部長洪申翰今天重申，對於國定假日的調整，勞動部的立場是有正向討論的空間。中央社記者林敬殷攝 114年3月21日
勞動節是否可望成為全國放假的國定假日，勞動部長洪申翰今天重申，對於國定假日的調整，勞動部的立場是有正向討論的空間。中央社記者林敬殷攝 114年3月21日
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（中央社記者林敬殷台北21日電）勞動節是否可望成為全國放假的國定假日，勞動部長洪申翰今天重申，對於國定假日的調整，勞動部的立場有正向討論的空間，但國定假日相關規範是否要修法，內政部是國定假日法規的主管機關，勞動部尊重內政部。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，洪申翰會前受訪做上述表示。

對於勞動節是否可以成為全國放假的國定假日，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨天答詢立委時表示，「我不反對這個議題」。

洪申翰昨天回應立委詢問時說，有正向討論的空間，他今天再次被媒體問及此事時說，社會有蠻多人在討論國定假日的調整，從勞動部的角度，這段時間一直有在跟相關部會，包括行政院、內政部等交換意見或是溝通。

洪申翰表示，對於國定假日的調整，勞動部立場是正向討論的空間，但是國定假日相關規範要不要進到立法院來修法，勞動部尊重內政部的態度，內政部還是國定假日法規的主管機關，勞動部是整體執政團隊的一員；至於要不要修法，勞動部尊重內政部。

此外，針對媒體日前報導，勞動部因預算遭砍使得9名承攬人力被迫離開，遭指「先拿艱苦人開刀」。

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洪申翰說，確實因為今年114年度中央政府總預算的公務預算遭大幅刪凍，導致勞動部部內幾乎全面性受到影響，不只是機關運作效能，也包括對民眾的服務、補助，部分業務必須要縮編，導致承攬的人力沒有辦法跟勞動部同仁一起服務，這都是非常遺憾的事情。

洪申翰表示，這就是為什麼勞動部希望預算審議應該要審慎，不然影響會是很深遠，對社會、勞工來說都不是一件好事。（編輯：蘇龍麒）1140321

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