多位議長赴立院討論助理費 韓國瑜指示法制局研究

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）全國正副議長聯誼會今天拜會立法院長韓國瑜，討論助理費用等相關法制問題，台北市議會議長戴錫欽表示，正副議長有在會中提出一些建議方案，韓國瑜指示交立法院法制局進行法案研究，也會將立法院建議的說帖，寄到各縣市議會。

全國正副議長聯誼會包括新北市議長蔣根煌、台北市議長戴錫欽、桃園縣議長邱奕勝、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論等人，下午到立法院拜會韓國瑜，討論助理費與助理調薪等經費不足議題。

韓國瑜致詞時表示，去年立法院對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法如期完成，解決民意代表助理費多年問題。但現在不分藍綠白又被助理費問題困擾，縣市議長背後也有很大民意壓力，他請立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政在半個月前就開始研究，看如何突破進而達成共識，最後完成修法。

會議進行約一個半小時，戴錫欽在會後受訪表示，今天針對助理費與助理調薪等經費不足議題向韓國瑜請益，也希望能整合立法院朝野黨團意見。

針對是否希望朝助理費除罪化的方向進行，戴錫欽表示，過去立院曾完成會計法修法，最後被行政院覆議否決。正副議長這次沒有要求完全除罪，而是認為應該按照行政院函示作為起始點，來合理界定，而不是不同個案有不同標準，導致判刑或各種狀況，讓大家無所適從。

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戴錫欽說，助理費本來就是用來聘請助理，使用方式無需討論，只是適法性上應有一致性標準，以符合外界期待。

至於韓國瑜是否在會中有所承諾，戴錫欽表示，韓國瑜之前收到全國正副議長聯誼會所提的案子後，就有請法制局做相關研擬；這次會面也有其他正副議長提出其他建議方向，所以韓國瑜也指示法制局繼續研究法案，本週將立法院建議的說帖，寄到各縣市議會。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140324

立法院長韓國瑜（右8）24日在立法院接見全國地方議會正副議長聯誼會成員，並合影留念。中央社記者吳家昇攝 114年3月24日