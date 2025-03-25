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笹川平和財團拜會海委會 深化台日海洋事務合作

2025/3/25 12:18（3/25 14:09 更新）
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日本「笹川平和財團」理事兼原信克（左）24日拜會海洋委員會；主委管碧玲（右）表示，這次會面再次彰顯台日間緊密聯繫，為雙方在海洋事務深化合作上奠定堅實基礎。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月25日
日本「笹川平和財團」理事兼原信克（左）24日拜會海洋委員會；主委管碧玲（右）表示，這次會面再次彰顯台日間緊密聯繫，為雙方在海洋事務深化合作上奠定堅實基礎。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月25日
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（中央社記者張已亷高雄25日電）日本非營利機構「笹川平和財團」理事兼原信克昨天首次拜會海委會，由主委管碧玲接見，雙方在海洋事務合作與發展進行深度交流，促進台日合作，攜手迎向更具韌性與繁榮未來。

根據海洋委員會今天發布的新聞稿，管碧玲指出，笹川平和財團是日本非營利機構，長期致力全球和平與穩定，是台日友好關係中不可或缺夥伴，由財團成立的海洋政策研究所（OPRI）推動海洋治理與區域合作，並與海委會在人才培育、學術交流等方面互動良好。

管碧玲表示，感謝笹川平和財團支持台灣「青年百億圓夢計畫」，提供下一代人才從事海洋事務研究，期待未來台日繼續拓展交流合作，為海洋事務發展貢獻心力。

笹川平和財團理事兼原信克指出，日本前首相安倍晉三政府時期已意識到，台日須強化應對共同區域威脅，積極推進雙邊友好互動，並重申前首相安倍有關「台灣有事等同日本有事」概念，強調應團結美國等國家，共同促進印太區域和平穩定發展，期待未來在海底電纜等重要議題，就法治與實務層面有更多交流機會，並允諾將適時向日本政府建議推進台日海洋合作。

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管碧玲指出，面對區域內日益複雜海洋挑戰，台日雙方已簽署海廢合作備忘錄，並持續進行海上防災及救難等演練，盼透過相關政策對話、資訊共享與科技交流，進一步提升海洋監測、災害應變及資源管理等能力。

管碧玲表示，安倍晉三曾提出「自由開放的印度－太平洋」倡議，以前瞻視角構築印太區域論述，為區域和平與繁榮奠定重要基礎，並深化理念相近國家間合作夥伴關係；而當前台日雙方同樣面臨日益嚴峻海上安全挑戰，因此有必要進一步強化相關合作，共同維護區域安全與穩定。（編輯：陳仁華）1140325

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