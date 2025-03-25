顧立雄：封鎖是準戰爭行為 防衛作戰計劃有擬定

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（中央社記者郭建伸台北25日電）華爾街日報報導，中國為包圍台灣作準備，並可能採取5大步驟，外界關注若真的被封鎖是否可能突圍。國防部長顧立雄今天受訪表示，若是國際法定義的封鎖，就是準戰爭行為，國防部在防衛作戰計畫都有擬定應對方式。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，中國武裝部隊已作好包圍台灣的最充分準備，以切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使台方屈服，從軍事演習可以一窺北京方面將如何實施封鎖。報導中也提及美國、台灣和獨立軍事專家分析中國軍隊如何協同作戰以孤立台灣，以及對台灣採取的5大步驟。

立法院會今天原排定施政總質詢，但上午議事停擺，部會首長下午仍陸續前往議場，顧立雄進入議場前回應媒體詢問，針對若台灣被封鎖，是否嘗試突圍，是否意味開戰表示，如果是國際法定義的blockade（中文：封鎖），就是準戰爭行為，國防部在防衛作戰計畫都有擬定，但細節不宜對外公布。

此外，總統賴清德日前宣布國軍待遇調整自4月1日起實施，提升志願役勤務加給，以及戰鬥部隊加給。媒體也詢問何時會有第二波國軍加給。

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顧立雄表示，第二波加薪部分現在報到行政院的就是戰鬥、航管、電偵、網路戰加給，其他後勤會依照敵情威脅、勤務繁重程度，隨時加以檢討。

顧立雄表示，勤務加給相當複雜，有些能兼領，有些不能兼領，國防部會陸續檢討。（編輯：翟思嘉）1140325