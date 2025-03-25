員工指霸凌、包庇、報復 央廣聲明澄清不實

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（中央社台北25日電）中央廣播電台今天表示，有關李姓員工爆料部分主管涉及霸凌、包庇、報復等情事，多有不實，時間錯置，嚴重影響央廣公信力及聲譽，對盡忠職守的其他員工極不公平，因此發布聲明以昭公信。

根據聲明，李姓員工2024年提出職場不法侵害申訴，央廣成立專案處理委員會，由主管召集，工會代表、兩位外部律師進行調查。調查結果判定不成立，同時一併釐清有關剝奪錄音室登記權利、干涉新聞內容、刪除總統候選人辯論會政見等指控，均為不實。

央廣表示，按一般新聞處理的「核稿」程序，基於管控節目時長，主管建議刪除候選人重複陳述內容，最後尊重主持人評估當日新聞完整播出原錄製內容。當事人提出申訴，也送交央廣內部設有之新聞自律委員會查核。

李姓員工對外指稱自2021年起即受到職場「霸凌」，因指涉人員與2024已結案者不同，央廣宣布將另案組成專案處理委員會啟動調查，董事長指派總台長為召集人，將邀請外部具法律、心理諮商背景專業人士以及員工代表受理進行調查，一切依法處理。

李姓員工指稱自2021年提出領據案後，即遭主管以考核作為報復。央廣表示，經查其過去8年考核並非連年乙等，整體考核均依當年工作表現綜整評核，員工對於個人當年度考核有疑義，均可透過申訴機制處理。

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央廣重申，有關2021年發生來賓車馬費結報請款爭議，當時即展開調查，委由外部會計師事務所進行，於2022年1月5日完成查核，查核報告已函送文化部，並轉送廉政署調查中，靜待調查結果，如有違法則依法辦理。

央廣表示，當年查核發現確有人為疏失時，即對2名高階主管各記一支大過處分；確實有節目委製人員冒領來賓費，央廣除追回冒領數萬元的全數款項外，立即終止合作契約，絕無包庇放縱。此外，央廣改革修正內規及表單流程，補強行政闕漏，2024年度未再有缺失。（編輯：陳清芳）1140325