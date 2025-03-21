4年前車馬費舊案惹議 央廣：已杜絕違規不法

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（中央社台北21日電）中央廣播電台今天回應媒體報導「廉政署查央廣詐領案，逾2000筆領據有異」時表示，這是4年前舊案及缺乏新事證的炒作。央廣指相關情節為「沉痾」，但改善內部制度法規及作業流程後，「已經杜絕任何違規或不法情事」。

媒體報導，央廣4年前發生車馬費造假爭議，當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列為不公開密件。法務部廉政署近期調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2000多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務人員以親屬名義冒領車馬費。

央廣發布聲明稿表示，本案確實是央廣沉痾，央廣第8屆董事會在2021年4月案發時，遵照主管機關文化部行政指導，經公開招標程序，委託公正第三方單位會計師事務所調查，回溯2015年1月1日到2021年3月31日全數單據查核作業，並於2022年1月完成查核報告，函報相關權責機關，積極配合後續各項查核。

此外，央廣說，針對內部制度法規及作業流程層面多管齊下，採取諸多改善措施，此後已杜絕任何違規或不法情事。

央廣表示，當年經查核發現確有人為疏失時，即刻對2名相關高階主管各記1次大過處分，也就節目委製人員確有冒領來賓費情事，追回冒領數萬元全數款項，立即終止合作契約，絕無包庇放縱。

查核報告指出的行政作業疏漏部分，央廣說，著手修正內部相關規定及作業表單流程；委託會計師事務所完成修訂內部控制稽核制度，補強闕漏環節，嚴令員工及相關人員遵守。

央廣表示，已啟動節目管理系統、領據作業電子表單化建置規劃等措施因應。為檢證這些改善措施執行成效，2021年度起啟動每年委外會計師事務所進行內部稽核作業，額外新增指定抽查來賓車馬費單據，持續到2024年度稽核結果，未再出現不符規定缺失，顯見改革措施已具成效。

央廣說，第9屆董事會（2022年1月）接事後，賡續推動各項防弊與革新措施，到2025年1月第10屆董事會，仍不斷持續思索精進優化節目管理模式，與強化各項內控機制，防微杜漸。

央廣表示，本案自完成第三方查核作業函報權責主管機關後，迄今仍處於司法調查程序中，央廣仍將秉持尊重司法調查，勿枉勿縱，全力配合調查。央廣基於公共媒體職責，雖然本案目前無出現任何新事證與發展，願在不影響司法調查前提下，公布會計師完整調查報告與央廣改革進度，宣示改革決心，維護央廣聲譽。

此外，媒體報導，在央廣任職25年的李姓台語導播是當年吹哨者，出面指控車馬費造假弊案，卻疑遭長期職場霸凌。

央廣說，對職場不法侵害案件一向抱持高度重視且零容忍立場，內部也參考勞動部職業安全衛生署頒布「執行職務遭受不法侵害指引」制訂「職場不法侵害作業要點」，訂有相關處理標準作業規範。

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央廣表示，先前曾接獲李姓員工疑職場不法侵害通報案，已依作業要點成立專案委員會，完成案件調查與審議。專案委員會由副總臺長任召集人，成員包含外聘2名專家（律師）、央廣工會代表與人事主管、職安人員，調查過程與結果秉持公正公平原則，可受各界公評，如果員工認為有其他疑職場不法侵害案，亦可循管道申訴。

央廣說，內部申訴管道暢通，所有申訴案件都將秉於實事求是、勿枉勿縱原則，審酌當事人提供事證、聲請調查證據調查，也會在尊重當事人權益前提下盡速通知當事人調查結果，與其是否為陳年弊案吹哨者完全無關，切莫混淆視聽。（編輯：郭諭儒）1140321