申請育兒津貼引質疑 黃健豪：證實相關經費一毛未刪

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨立委黃建豪最近升格三寶爸，親自前往公所申請育兒津貼，卻遭網友及罷團質疑領補助又砍補助。黃健豪今天表示，他是用自己親身經歷來告訴民眾，今年育兒津貼相關補助一毛未刪，所有新手爸媽都領得到，希望大家不要恐慌。

國民黨立委黃健豪育有3歲大女兒，近期又喜獲龍鳳胎，升格為三寶爸。黃健豪日前親自前往區公所申請育兒津貼，但遭網友質疑在野黨立委領補助卻在審查預算時刪凍補助，罷團更指出黃健豪曾提議將勞動部「促進職場平權，落實就業平等」預算新台幣8683萬4000元凍結50%刪除3000萬元。

黃健豪今天在立法院接受媒體聯訪時澄清，政府少子化政策的預算分散在教育部、衛福部及勞動部，日前勞動部長洪申翰曾指立院刪凍預算影響育嬰留停津貼，但後來又坦承是口誤。他用自己親身經歷，告訴民眾今年育兒津貼相關的經費都一毛未刪，所有的新手爸媽都可以申請得到。

黃健豪指出，大罷免的熱潮從去年開始醞釀，現在進入到第二階段連署收件的時間，對於罷免團體及民進黨來講，為能夠迅速收集一定份數的連署書，當然希望透過各種方式及議題的操作，來為大罷免添柴火。

他表示，呼籲大家在面對公共事務還是要基於事實說話，不要把不相干的事情摻和在一起，就好比他個人申請育兒津貼也能夠跟預算審查扯在一起，希望大家能夠就事論事。

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另外，國民黨立委陳菁徽也表示，育兒津貼是在114年的少子女化對策計畫下進行補助，她詢問教育部國教署，育兒津貼、學前補助是否能領到。國教署表示，目前計畫已經核定，不論是津貼或是就學補助都依序在發放。

陳菁徽指出，育兒津貼是放在「獎補助費」裡面，156億元是一毛未刪，所以育兒津貼這些錢，全國人民都領得到，請主管機關不要再放任造謠，甚至主管機關自己在造謠。（編輯：翟思嘉）1140327