因應少子女化 衛福部研擬推動兒童專責機構

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）少子女化成國安危機，生少更要顧好，衛福部次長呂建德今天說，總統賴清德上任提出成立兒童專責機構政見，形式與涵蓋業務範圍正加緊研擬，將儘速把方案送至行政院討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、教育部、勞動部、國家發展委員會、法務部就「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林月琴質詢指出，為因應少子化，日本在2023年成立兒童家庭廳，隸屬於內閣府，綜整各單位力量，以培育、保護兒童為中心，從對應政策、發放津貼到防止兒虐業務通通整併納入，請問衛福部目前相關規劃。

呂建德表示，賴總統上任提出成立兒童專責機構政見，現在衛福部正積極研擬不同方案，包括部內相關司署業務統合、少子女化下兒童照護等，都是討論範圍。

呂建德會中接受媒體聯訪說明，正加緊腳步研擬中，會以兒童為中心，把握「聯合國兒童權利公約」（CRC）為最高指導，並落實賴總統國家希望工程願景，一定會是專門處理兒童權利問題的單位。

至於在形式及層級是否比照日本兒童家庭廳，呂建德說，除了日本，另外也參考美國、加拿大、與德國做法，但以美國為例，主要處理社政如津貼、托育、兒虐等，日本則納入衛政，像是兒童專責醫師、婦幼健康等，因此業務是否予以合併是討論重點之一，將提案給行政院，雖然暫無既定時間表，站在衛福部立場當然希望越快越好。

此外，國民黨立委陳菁徽要求保證育兒津貼領得到，呂建德表示，少子女化對策共遭凍結新台幣1010萬元，恐影響相關業務推動，加上已通過財政收支劃分法，在考慮最壞情況下，無法承諾人民一定都領得到。

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民眾黨立委陳昭姿關心早療聯評速度太慢議題。衛福部國健署婦幼健康組長林宇旋表示，隨服務量能擴充，時效內完成評估的人數已改善，評估人次由2024年3萬5370人次，預估2025年增加至4萬3957人次。

而在縮短聯評報告時效部分，林宇旋說，初評個案於30日內完評率，從2023年58.2%，提升至2024年75.1%；複評個案45日內完評率，已從112年84.8%提升至113年為94.6%。（編輯：李淑華）1140327