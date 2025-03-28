加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

總統：台英雙邊貿易深具產業互補優勢 盼擴大交流

2025/3/28 20:35（3/28 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（右）28日接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（左），歡迎她來台履新，並期待擴大台英各領域交流共同提升民主和經濟韌性。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年3月28日
總統賴清德（右）28日接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）（左），歡迎她來台履新，並期待擴大台英各領域交流共同提升民主和經濟韌性。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表包瓊郁表示，台英雙邊經貿往來密切，深具產業互補優勢，在半導體、人工智慧、無人載具及中低軌道衛星等領域，都有很多合作潛力。他期待未來持續擴大各領域交流，一起提升民主和經濟韌性，共同促進印太地區繁榮發展以及全球經濟安全。

總統下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人陪同下接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley- Jones），歡迎來台履新，他要代表台灣人民表達熱烈歡迎。

總統說，台灣與英國是共享民主自由價值的夥伴。近年來，雙方關係不斷深化，期待在包瓊郁及政府努力下，台英能夠拓展更多對話與合作，讓雙邊關係更上一層樓。

總統認為，尤其面對威權主義擴張，英國不僅僅扮演團結歐洲的重要角色，也透過各種方式，展現對台灣的堅定支持。包括在「澳英部長級磋商」以及G7外長會議聯合聲明中，都強調對台海和平穩定的高度關注。

他表示，除了英國政府多次公開支持台灣的國際參與，英國下議院更在去年11月通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及台灣」。這些作為展現出英國支持民主、和平信念，更進一步鞏固台英之間友誼，他要向英國政府和國會表達最深的感謝。

google news透過 Google News追蹤中央社

總統提到，現在英國是台灣在歐洲第4大貿易夥伴、第2大投資來源國，雙邊經貿往來密切，並且深具產業互補優勢。雙方在半導體、人工智慧、無人載具以及中低軌道衛星等領域，也都有很多合作潛力。

總統期待，未來台灣和英國持續擴大各領域交流，一起提升民主和經濟韌性，也希望英國能繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台英能與更多理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太地區繁榮發展以及全球經濟安全。（編輯：林興盟）1140328

#太平洋
#印太
#國會
#賴清德
#總統
#總統府
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸地震 賴總統：如有需要台灣願提供必要協助
66
更多編輯台推薦新聞：