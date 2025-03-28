總統：台英雙邊貿易深具產業互補優勢 盼擴大交流

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表包瓊郁表示，台英雙邊經貿往來密切，深具產業互補優勢，在半導體、人工智慧、無人載具及中低軌道衛星等領域，都有很多合作潛力。他期待未來持續擴大各領域交流，一起提升民主和經濟韌性，共同促進印太地區繁榮發展以及全球經濟安全。

總統下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人陪同下接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley- Jones），歡迎來台履新，他要代表台灣人民表達熱烈歡迎。

總統說，台灣與英國是共享民主自由價值的夥伴。近年來，雙方關係不斷深化，期待在包瓊郁及政府努力下，台英能夠拓展更多對話與合作，讓雙邊關係更上一層樓。

總統認為，尤其面對威權主義擴張，英國不僅僅扮演團結歐洲的重要角色，也透過各種方式，展現對台灣的堅定支持。包括在「澳英部長級磋商」以及G7外長會議聯合聲明中，都強調對台海和平穩定的高度關注。

他表示，除了英國政府多次公開支持台灣的國際參與，英國下議院更在去年11月通過友台動議，明確指出「聯大第2758號決議並未提及台灣」。這些作為展現出英國支持民主、和平信念，更進一步鞏固台英之間友誼，他要向英國政府和國會表達最深的感謝。

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總統提到，現在英國是台灣在歐洲第4大貿易夥伴、第2大投資來源國，雙邊經貿往來密切，並且深具產業互補優勢。雙方在半導體、人工智慧、無人載具以及中低軌道衛星等領域，也都有很多合作潛力。

總統期待，未來台灣和英國持續擴大各領域交流，一起提升民主和經濟韌性，也希望英國能繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台英能與更多理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太地區繁榮發展以及全球經濟安全。（編輯：林興盟）1140328