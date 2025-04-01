綠抗議3/25違法會議占主席台 立院再度空轉一整天

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立法院黨團為阻擋3月25日院會議事錄確認，今天上午7時搶先進入議場，占據主席台周邊，高喊「大罷免、大成功」等口號。截至晚上6時，立法院長韓國瑜未進場宣布開會，立法院會空轉一整天。

立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張3月25日會議違法、表決無效，為阻擋院會議事錄確認，3月26日起在立院議場前排班、3月28日搶先進入議場並占據主席台，當天院會空轉一天。

民進黨團今天拂曉出擊，上午6時就發布甲級動員、7時立法院議場大門一開，就搶先進入議場，並布置封條、標語手牌，占據主席台周邊，在議場中央的地板上，也貼上巨型的「罷」字，並附上各地遭提案罷免的國民黨立委姓名、照片及標語。

民進黨立法院黨團為阻擋3月25日院會議事錄確認，1日發布甲級動員，上午7時就搶先進入議場，再次布置封條、看板，並在議場中央地板貼上巨型的「罷」字，還附上各地遭提案罷免的國民黨立委姓名、照片及標語。中央社記者翁睿坤攝 114年4月1日

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜也帶領全體民進黨立委在議場中央大合照，並高喊「大罷免、大成功」、「救民主、顧台灣」等口號。

上午9時後，國民黨立委進場，但後來陸續離場。國民黨立法院黨團副書記長王育敏、國民黨立委牛煦庭、葛如鈞等人於國民黨團記者室召開記者會，抨擊民進黨立委不讓院會運轉，癱瘓議事，也癱瘓整個國家，是十足的薪水小偷。

吳思瑤接受媒體聯訪表示，立法院上週的違法會議、非法表決，惡例一開以後會無法無天。民進黨團依循規定，要求黨團協商，只要各黨坐下來協商獲得共識，所有議程就可以挺進。民進黨團為捍衛國會民主秩序，不可能退讓。

大約下午4時45分許，國民黨立委在國民黨立法院黨團總召傅崐萁的帶領下，聚集在議場中央，高喊「國會要監督、我們要開會」、「薪水小偷民進黨」，並踩爛民進黨團在議場中央地板貼的巨型「罷」字，民進黨立委也不甘示弱，高喊「大罷免、大成功」等口號，雙方隔空叫陣，但未發生肢體衝突。

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下午5時10分許，在主席台周邊的民進黨立委全數到備詢台旁開會，主席台上沒有任何立委，國民黨立委羅智強等人見狀上前，作勢搶回主席台，民進黨立委林月琴等人趕緊回防。

根據開會通知單顯示，立法院會今天開會時間為上午9時至晚上6時。直到晚上6時，韓國瑜未進場宣布開會，院會空轉一整天，國民黨立委於晚上6時2分許陸續離場。（編輯：林興盟）1140401