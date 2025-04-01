綠占主席台癱瘓議事 藍：當家鬧事莫此為甚

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（中央社記者王承中台北1日電）民進黨團為阻擋3月25日院會議事錄確認，今天再度罷占議場主席台。國民黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團4度杯葛立法院會議事，造成國會及行政部門空轉，當家鬧事莫此為甚，嚴厲譴責民進黨立委集體當薪水小偷。

立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團為阻擋院會議事錄確認，今天發布甲級動員，上午7時搶先進入議場，布置封條並在議場中央地板上貼上巨型的「罷」字、占據主席台周邊，並高喊「大罷免、大成功」等口號。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強下午率國民黨立委在議場前召開記者會。王鴻薇表示，民進黨團4度杯葛立法院會議事，造成國會及行政部門空轉，當家鬧事莫此為甚，國民黨團嚴厲譴責民進黨立委集體當薪水小偷。

王鴻薇指出，立法院長韓國瑜今天必須一直待在議場後方的休息室，因為民進黨立委把議場主席台後方的門上鎖，不讓韓國瑜進入議場宣布開會，而本來早該結束的施政總質詢，至今無法結束，還有很多在野黨立委要總質詢。「今天鄭重警告民進黨團，我們要開會、要質詢。」

王鴻薇提到，立法院司法及法制委員會今天也突然改變明天的議程，改成邀請立法院秘書長、議事處長對「未來國會擴建」進行報告，但不了解這有何迫切性、緊急性，而且不邀請立法院總務處長，而是議事處長。民進黨團是「項莊舞劍，意在沛公」，又要鬧事了。

王鴻薇談及，另外，審計部認定勞動部有新台幣7224萬元就安基金使用上屬公務預算支用，應減列收回，本來應該咎責，結果立法院社會福利及衛生環境委員會今天也突然取消明天邀請勞動部長報告的議程，質疑民進黨團是要公然護航。

王鴻薇強調，民進黨團除當家鬧事外，在立法院常設委員會也胡搞亂搞，隨意更動議程、取消議程，只為公報私仇，或護航自己的勞動部長，真的是可惡至極。

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王鴻薇質問，民進黨團到底鬧夠了沒，納稅人給民進黨立委薪水，不是讓民進黨團癱瘓院會，或是在委員會中胡搞瞎搞。

羅智強表示，民進黨團真的太離譜，以前只聽說在野黨杯葛行政院長總質詢，今天竟然是執政黨立委在羞辱行政院長，所有的行政官員必須在立院待一整天，民進黨團是想證明行政官員都在領乾薪，整天沒做事也沒關係嗎，民進黨立委如果這麼想當薪水小偷，薪水先吐出來。（編輯：張若瑤）1140401