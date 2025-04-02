立院司委會邀周萬來專題報告 韓國瑜：未便出席

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（中央社記者王揚宇台北2日電）立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，上午8時56分許，在場立委收到立法院長韓國瑜的書面資料，上面寫到擴遷建案已列為黨團協商議題，此議題宜於協商會議中處理，因此周萬來未便出席。

立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張3月25日會議違法、表決無效，為阻擋院會議事錄確認，3月26日起在立院議場前排班、3月28日搶先進入議場並占據主席台，當天院會空轉一天。此外，4月1日的院會，民進黨團同樣搶先進入議場並占據主席台，院會再度空轉一天。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席，就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告並備質詢，以及邀請立法院議事處長高百祥列席就「國會擴、遷建後議事廳之規劃」進行專題報告並備質詢，外界預料朝野將再掀議事攻防。

委員會在上午9時開會，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄說，上午8時56分，韓國瑜代替周萬來寫一封信給委員會，內容提及周萬來不克前來，他認為這樣真的不好。

韓國瑜所提書面資料寫到，由於擴遷建案已列為黨團協商議題，他是協商會議主席，擴遷建案議題宜於協商會議中處理，本次司法及法制委員會邀請立法院幕僚長及相關單位主管，未便出席尚祈諒解。

韓國瑜最後說到，而後各委員會召委相關排案，請依立法院各委員會組織法第2條規定，如有邀請立法院幕僚長及相關單位主管列席情形，請依相關規定為之。

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對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，依循程序的合法會議卻不得召開，這實在是比荒謬更荒謬，立法院已經無法無天。

截至上午9時30分，立法院司法及法制委員會仍在開會，民進黨立委柯建銘等人進行程序發言，但周萬來等立法院相關單位主管未在現場。（編輯：張均懋）1140402