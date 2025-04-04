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向美交涉關稅 政院：盼降低稅率或限縮課稅範圍

2025/4/4 19:22（4/4 19:45 更新）
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美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰（前中）4日率副院長鄭麗君（前左2）、秘書長龔明鑫（前右2）等人召開記者會，說明政府相關評估及因應措施。中央社記者張皓安攝　114年4月4日
美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰（前中）4日率副院長鄭麗君（前左2）、秘書長龔明鑫（前右2）等人召開記者會，說明政府相關評估及因應措施。中央社記者張皓安攝　114年4月4日
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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰今天強調，對美相關談判絕對會以國家利益為唯一考量。行政院政務委員楊珍妮指出，政府目標是降低對等關稅稅率或限縮課稅範圍，將從建構雙方高科技戰略夥伴關係、原物料採購等方向持續與美協商。

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰今天率部會首長舉行記者會說明因應措施。楊珍妮分析，美國提出對等關稅的原因，主要是川普意識到各國透過關稅不對等、邊境措施、匯率問題等，導致美國出現嚴重貨品貿易赤字，讓美國產業空洞化、破壞其關鍵性供應鏈等。

影片來源：中央社

楊珍妮說明，加上川普追求擴大投資美國，實現再工業化，防止外資威脅美國基礎建設及關鍵性產業，因此對各國提出對等關稅，期盼達到貿易公平互惠以及美國再工業化。

楊珍妮表示，美方認為造成貨品貿易逆差因素，包括對美關稅稅率差距、對美商收取不公平或歧視性國內稅款、對美國產品採取非關稅貿易障礙以及匯率操縱，因此美方將上述因素量化後，分別對各國訂定單一「對等關稅」稅率，這對等關稅是針對世界各國，並非針對台灣。

楊珍妮提到，若單看中國，疊加美國原有稅率、301關稅、芬太尼問題以及對等關稅等，中國出口美國的關稅已達79%。

至於對等關稅計算方式，楊珍妮解釋，為「逆差值除以美國進口值後，再乘以50%」，也就是說，分母是美國自台灣進口值，分子是美國對台灣逆差，計算出來後再折半，最終獲得台灣對等關稅為32%的數字。

楊珍妮強調，美方計算方式並不合理，除未考量消費者需求與產業特性，也未實際反映台美經貿互補結構，雙方逆差之所以快速成長，原因是台商回應川普第一任期美中貿易戰衝突而回流台灣，加上這兩年美國人工智慧（AI）發展，美商對台資通訊產品需求大增所致。

楊珍妮談及，美國平均關稅稅率3.3%，台灣則為6.5%，差距僅3%左右；另外，美國將低價產品洗產地一事也列入此次計算稅率原因，但台灣對此，早已積極查緝違規轉運，綜合上述計算方式顯不合理。

至於後續談判規劃，卓榮泰強調，相關談判絕對會以國家利益為唯一考量。楊珍妮則表示，政府目標是降低對等關稅稅率或限縮課稅範圍，為業者爭取最大利益，談判策略將針對美國貿易代表署、商務部、財政部、國會議員、美商團體，還有透過多邊場域、區域組織、雙邊管道等進行全方位溝通。

對美協商重點部分，楊珍妮指出，一，台美產業貿易結構互補，將從建構台美高科技戰略夥伴關係，來尋求台美雙方貿易平衡的合理性；二，將從就業者國際布局需求赴美投資、台灣原物料需求的採購（如農訪團），處理美方關切貨品貿易逆差問題。

楊珍妮陳述，第三，台灣也會說明，美國農業對台灣其實享有貿易順差，且農業對台灣糧食安全具重要性，應平衡納入計算對等關稅。

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針對美國交涉對等關稅的協商等級是否會拉高至副總統蕭美琴層級，卓榮泰回應，國內外情勢有必要透過更多管道，得到更多專業上諮詢做為判斷依據，而台美經貿小組由副院長鄭麗君率領，相信她也會充分掌握相關情事。

卓榮泰同時也肯定經貿辦公室非常辛苦，承諾未來將協助補充人力，增強戰鬥力。（編輯：林克倫、張若瑤）1140404

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