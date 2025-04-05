因應美關稅衝擊 民眾黨團籲盡速協商排政院8日專報

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（中央社記者郭建伸台北5日電）民眾黨立法院黨團今天指出，美國對台課徵32%關稅將對經濟、民生造成巨大衝擊，黨團函請立法院長韓國瑜盡速召集協商，並要求行政院亡羊補牢，於8日立法院會提出專案報告，以便因應台灣經濟風暴。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對個別國家徵收對等關稅及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。其中，美國將對台灣課徵32%關稅。

民眾黨團今天向立法院長辦公室發出函文，內容指出，川普宣布對台灣實施32%高關稅，全面壓迫台灣產業發展，根據各類商品出口金額評估，川普關稅戰2.0將首先衝擊資通訊產品，終端組裝製造業如筆電品牌廠、網通、面板，傳統產業如成衣、高爾夫球頭、汽車零組件等產業亦將承擔高額關稅；儘管少部分成本可轉嫁至供應鏈，沉重的關稅壓力仍超乎預期，企業紛紛下修獲利預估，諸多投資機構亦下調部分台灣出口導向企業的評級，不利吸引外資。

民眾黨團指出，原本台灣電子零組件、機械業者獨占鰲頭，將因美國政策處於極度不利競爭環境；台灣產業將遭受重創，但行政院反應龜速，僅能端出最末端的經費補助，而政院4日宣布投入新台幣880億元因應，不僅內容空洞，也難以因應產業衝擊。

民眾黨團指出，行政院宣稱已啟動與美方全方位溝通，但所謂的對象僅止於行政部門、國會議員與美商團體，顯見自從川普宣布啟動關稅戰以來數月，根本無法直通核心決策圈，談判沒方向、打點不到位，致使錯失先機，行政院長卓榮泰4日記者會更自曝其短、一籌莫展，使民眾與台灣產業界陷入集體焦慮。

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民眾黨團指出，黨團建請韓國瑜7日召集協商，並要求政院盡速於8日立法院會提出專案報告，報告內容應包含賴政府對美嚴正交涉的內容與結果、進一步爭取關稅豁免或貿易協議，以及嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整的全方面準備，使民眾與產業能真實探知全球經濟巨變下，中央政府實際應對作為，方能有效提振民眾信心。

民眾黨團指出，藉由全國最高民意機構強力監督，方能使卓內閣不再觀望怠惰、步伐遲緩，更從而凝聚朝野共識，共同面對美國高關稅衝擊巨變，為台灣未來與競爭力共謀出路。（編輯：謝佳珍）1140405