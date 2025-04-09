因應對等關稅 外交部：將率台企出席選擇美國峰會

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）美國宣布對台課徵對等關稅32%，外交部於最新書面報告指出，政府將採擴大對美採購以及擴大對美投資等應變策略，外交部也會與相關部會率領台灣企業赴美出席5月的「選擇美國投資高峰會」，協助業者瞭解赴美投資環境。

立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長林佳龍、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略布局及因應」，並備質詢。

外交部書面報告今天送抵立委辦公室，根據書面報告，因應川普政府擬對台灣課徵32%關稅，外交部積極協同相關部會推動相關應變策略，具體作法包括，第一，擴大對美採購以降低貿易逆差，包括對農、工、石油、天然氣等大量採購計畫。

外交部指出，第二，擴大對美國的投資，讓台美經貿合作更緊密，提升台灣經貿戰略地位。除台積電將對美再投資至少1000億美元外，台灣企業也響應美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），將與相關部會共同協助業者瞭解赴美投資環境。

根據「選擇美國投資高峰會」官方網站，今年會議將於5月11日至5月14日在美國馬里蘭州登場，屆時阿拉斯加、伊利諾、愛荷華、馬里蘭、密西根、紐澤西、北卡、奧克拉荷馬及維尼亞州等多州州長將出席與會。

外交部強調，台美共享價值且產業貿易結構互補，美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中，台灣是不可或缺的重要可信賴夥伴，盼藉此尋求台美雙方貿易平衡的合理性。外交部及駐美國各處已持續對外強化以上論述，彰顯台灣對全球高科技供應鏈的貢獻。

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外交部說，將持續透過如台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等既有機制，深化互惠互利的夥伴關係。另將協同相關部會，與美國行政部門及國會合作，持續推動解決台美雙重課稅議題的具體方案。

外交部表示，在賴總統及行政院指導下，將與相關部會合作，盼共同將美國「對等關稅」政策的衝擊降到最低，並持續透過上述機制深入討論關切議題，為雙方人民創造福祉，也為促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮發展作出貢獻。（編輯：林克倫）1140409