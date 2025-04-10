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公寓大廈條例施行30年 內政部研議寵物、充電樁議題

2025/4/10 13:33
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（中央社記者陳俊華台北10日電）內政部次長董建宏今天表示，公寓大廈管理條例施行將屆30年，架構尚屬完備，除曾全文修正外，也配合時代演變及需求適時滾動檢討；因應社會發展，目前已著手研議寵物豢養及充電樁議題。

立法院內政委員會今天舉辦「公寓大廈管理條例30週年系列公聽會（一）：改善公寓大廈管理，政府應該做些什麼？」公聽會，邀董建宏、學者專家列席。

董建宏口頭報告時指出，公寓大廈管理條例從民國84年施行以來將屆30年，歷經92年全文修正、94年增訂爭議調處規定，102年因應兒童墜樓及受託人爭議、105年考量高齡住戶與公共基金管理、111年為強化公共安全等需求，適時滾動檢討。

董建宏說明，因應社會發展需求，目前已著手研議寵物豢養及充電樁議題。據統計，截至113年6月底，全國共報備成立5萬8117個社區管理組織，並已培訓11萬餘名各類管理服務人員，以及成立1000餘家管理維護公司，協助公寓大廈管理維護工作。

至於政府如何協助或預防公寓大廈面對經費不足的困境，董建宏表示，條例有規定設置公共基金機制，但因修繕成本上漲、欠繳等問題，時常經費不足；且住戶對增加公共基金、提撥比例難達共識，加上建物隨時間老化所需修繕規模擴大，加重社區財務負擔。

董建宏指出，條例規定管理組織應定期公告公共基金的收支保管及運用情形，管委會改組時也應移交相關資料，保障利害關係人閱覽或影印相關資料的權利，確保社區財務透明。另培訓管理服務人員，提升對公共基金和財務管理重要性的認識，提高社區財務自主管理能力。

台灣公寓大廈管理顧問協會理事長饒後樂解釋，公寓大廈的核心就是社區自治，但人民不曉得如何自治，應該訓練人民、幫助公寓大廈環境變得友善，讓大家可以自治；希望能催生公寓大廈管理顧問、推動公寓大廈管理2.0運動。

陽明交大建築研究所兼任助理教授柯貴勝表示，面對老舊公寓大廈經費不足問題，不建議政府給予額外經費補貼；住都中心應擔任資方，主動鼓勵老舊公寓大廈進行協議都更重建、合建分屋，或予以價購作為社宅，日後再進行都更。

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中華民國地政士全聯會榮譽理事長林旺根提到，應嚴格區別一般管理費和公共基金的定義，宣導公寓大廈長生命週期、需要重大修繕，累積公共基金的重要性；政府應整合重大修繕、耐震補強、都更整建維護等補助，發揮整體效能。

台灣社區培力學會執行長陳世鴻強調，目前版本的公寓大廈管理條例已十分完善，是人的理解及執行上的問題，如果對現行法不夠了解還不斷修改它，是否有點本末倒置，應讓民眾先了解法律的真正用意，若有不足再加以修正；涉及時代進步的例如充電樁，就要實質修法。（編輯：張若瑤）1140410

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