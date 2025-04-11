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警察人事條例覆議遭否決 吳思瑤：審慎評估行政救濟

2025/4/11 14:14
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（中央社記者林敬殷台北11日電）行政院針對「警察人員人事條例」修法提請覆議，遭藍白挾人數優勢在今天立法院會否決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，不意外覆議案結果，行政院、考試院及民進黨團都會謹慎評估，循憲法程序提出行政救濟。

立法院1月三讀修正通過「警察人員人事條例」部分條文，提高警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率。對此，行政院認為有衝擊退撫基金財務等5大窒礙難行之處，因此依憲法增修條文規定，移請立法院覆議。

立法院會今天舉行記名投票表決，結果藍白挾人數優勢，以62票比50票，否決覆議案。

表決結果出爐後，吳思瑤受訪表示，民進黨團不意外覆議案被否決，藍白聯手推動「警察人員人事條例」部分條文修法，違反憲法「預算權是行政權」的精神，違反憲法的權力分立原則。

吳思瑤說，國民黨為了籠絡藍營的鐵票，不惜得罪年輕世代，踐踏世代正義，執意讓年改走回頭路，惡化本已挽救的年金財務。國民黨此舉是自掘墳墓，為大罷免添柴火，終將受到民意的制裁。

吳思瑤指出，她可以預告，這只是反年改的前菜，接下來還有更大規模，擴及公教全面提升所得替代率的修法，馬上就會鋪天蓋地而來。

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對於後續作為，吳思瑤表示，包括行政院、考試院及民進黨團都會嚴肅謹慎評估，循憲法程序提出救濟。

吳思瑤說，民進黨團也要嚴厲譴責民眾黨，躲在大罷免的保護傘下，與國民黨聯手封殺覆議案，號稱年輕人的政黨，卻剝奪年輕世代、踐踏世代正義。過去民眾黨主席黃國昌主張年改，如今卻被打臉；過去說年改做太慢、做太少，如今為了政治權力及藍白合，出賣年輕人，違反過去支持年改的承諾。（編輯：萬淑彰）1140411

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