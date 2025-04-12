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史書華控引進中國醫師 藍：國際醫師非指陸籍醫師

2025/4/12 15:19
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（中央社記者王承中台北12日電）牙醫史書華控國民黨立委提案引進中國醫師，國民黨團今天表示，國民黨立委陳玉珍等人提案修法重點在引進「國際醫師」，改善外島醫療資源不足的困境，非指「大陸地區」的醫師，也不會修法引進陸籍醫師來台，不容史書華此等不入流醫師造謠抹黑。

罷免國民黨立委葉元之的領銜人、牙醫史書華在臉書粉絲團發文指出，「金門縣的立委陳玉珍，引進了神州培養的醫學人才。國民黨的一大堆立委，提案離島醫療引進中國醫師」。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，近日綠營側翼罷團誣指國民黨團及陳玉珍等人擬具的「離島建設條例修正草案」，要建置國際醫療專區的修法是為了要引進大陸地區醫師合法到外島執業，又是扣紅帽子的老戲法。

國民黨團表示，嚴正駁斥此等子虛烏有的指控，此案修法重點在於引進「國際醫師」以改善外島醫療資源長期不足的困境，請史書華好好研讀中華民國憲法、兩岸人民關係條例。國際醫師就是指「外國」，非「大陸地區」與「台灣地區」的醫師。

國民黨團指出，即使此案在立法院三讀通過，也絕對無法以此法源，引進陸籍醫師，無庸置疑，國民黨團也不會推動修法引進陸籍醫師來台執業，不容史書華此等不入流的醫師一再造謠抹黑。

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國民黨團表示，此次史書華為大惡罷更直接誣指北醫、宜蘭羅東醫院推動器官移植，是為了摘取器官，到大陸買賣。器官移植是相當辛苦的醫療服務，史書華為了政治目的，不擇手段的對醫事人員抹紅、抹黑，此等秀下限、無極限的齷齪的行徑，必須受到全民的唾棄及譴責。

國民黨團指出，史書華日前才因對原住民歧視性言論被法院判刑在案，史書華也是對婚姻不忠的外遇牙醫，更是新北地院認證的始亂終棄的無良丈夫。史書華做為一個牙醫，卻每天不務正業，造謠、外遇、誹謗，這樣品德低下之流，言論又有何公信力。（編輯：翟思嘉）1140412

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