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衛報稱全台1.3萬間超商打造成戰時樞紐 府：現階段尚無規劃
首頁 / 政治

蔡英文探視陳菊 知情人士：早有規劃近期才安排成行

2025/4/13 13:44（4/13 14:29 更新）
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監察院長陳菊。（中央社檔案照片）
監察院長陳菊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北13日電）監察院長陳菊因病住院，傳出前總統蔡英文與副總統蕭美琴前往醫院探視。知情人士今天說，陳菊理解力與行動力都沒什麼問題，蔡英文與蕭副總統希望探視陳菊很久了，但家屬希望陳菊多休息，因此推遲至最近才安排。

陳菊去年底感冒至高醫就診，但健檢時卻在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞，再度接受治療。媒體昨天報導，蔡英文及蕭副總統等人前往探望陳菊，引發外界對陳菊病情關注。

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知情人士今天告訴中央社記者，陳菊復原狀況良好，理解力與行動力都沒什麼問題，言語對話部分持續進步中，因此還需要時間修養，也已依公務員請假規則請延長病假。至於蔡英文與蕭副總統希望探視陳菊很久了，但家屬希望讓陳菊多休息、多復健，推遲到最近才安排。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布訊息表示，陳菊在醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。陳菊家屬也特別委託院方向社會各界表達由衷謝意，感謝社會各界溫暖關心與祝福。（編輯：林淑媛）1140413

#高雄醫學大學
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陳菊
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