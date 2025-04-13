卓榮泰：台灣沒在中國145%那邊 走向美歐是正確路線

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（中央社記者葉素萍台北13日電）行政院長卓榮泰今天指出，當全球主要國家基本稅率是10%時，「我們站在世界這邊，沒有站在中國145%那邊」，這代表「走向美國、走向歐洲、脫離中國」是正確路線；他要告訴中國政府，台灣不走回頭路、不走冤枉路，也不會走錯路。

對於美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，將電腦、智慧型手機及晶片列入對等關稅豁免。卓榮泰認為，這對台灣是一劑強心劑，一定把握契機，站在有力的起跑點。

民進黨今天下午在中央黨部前道路舉辦「人民是頭家」政策宣講會，卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫，立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶、林楚茵，以及黨秘書長林右昌等人出席開講。

卓榮泰在宣講時說，美國宣布對等關稅後這段時間，有很多建言要台灣加入中國市場、引進陸客，把市場完全導向中國；還好政府穩得住，總統賴清德非常清楚台灣未來走向是要建立台灣主體性與台灣安全經濟網。

他指出，台灣隊就是世界隊，台灣隊不會是中國隊；要告訴中國政府，台灣不走回頭路、不走冤枉路，也不會走錯路。

卓榮泰說，前晚台灣與美方代表團進行第一次視訊會議，正式談判已啟動，政府會在此基礎，爭取更好時機，向美國展示台灣願意成為世界一份子，負起亞洲與印太地區經貿關鍵領先地位角色，中華民國台灣在這場世界的變局中不缺席，帶領世界繼續前進。

卓榮泰指出，會在賴總統第一任期中，延續前總統蔡英文的「投資台灣、走向南向、走向美國、走向歐洲、脫離中國」正確路線；也希望各地台商到東南亞、美國、歐洲、墨西哥、加拿大，甚至到中南美洲友邦投資，「台灣轉向、面向海洋，我們不再面對中國，要面對太平洋，走向全世界」，這才是台灣的未來。

卓榮泰說，經過8年努力，台灣對美國成長翻倍，對南向國家成長超過6成，對歐洲國家出口成長增加5成，對中國大陸依賴性與出口占比越降越低，現在已是20年來最低，一定越來越低，脫離中國、不再依賴中國。

談及美國對各國進口商品課徵的關稅總稅率時，他表示，當全世界主要國家都是10%的基本稅率時，「我們站在世界這邊，我們沒有站在中國145%那一邊，代表我們的路線是正確的、是人民支持的」。

卓榮泰指出，立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界是正確的路，請大家更有耐心，讓政府在90天做好準備；880億元支持產業方案，若有需要就再加碼，若產業調適得很好，政府也會非常謹慎守住一分一毫、絕不浪費國人一毛錢。

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另外，卓榮泰說，希望台北城是真正的國家首都，而不是一個跟中國牽扯不清的台北城，要確立國家未來重要方向；要消滅中華民國的是共產黨，是1949年共產黨用武力把國民黨趕出大陸，民進黨是2000年用民主與選票把國民黨請出總統府。

他表示，今天要消滅中華民國的只有共產黨，想用武力威脅、滲透併吞消滅中華民國與台灣人民自由民主的生活方案，台北做為首都，要有首都的氣魄。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140413