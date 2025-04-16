卓伯源表態參選黨主席 國民黨：非常歡迎

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席今年改選，前彰化縣長卓伯源今天表態參選，另有媒體報導台中市長盧秀燕有意參選。國民黨文傳會主委林寬裕表示，對於希望能夠付出、參與的黨內人士，國民黨一貫立場都是非常歡迎。

國民黨今年將改選黨主席，但相關時程未定，卓伯源今天宣布參選國民黨主席，並承諾若當選將成為專職黨主席與造王者；另有媒體報導稱，盧秀燕有意參選黨主席。至於現任主席朱立倫是否角逐連任，仍未鬆口。

林寬裕今天下午在國民黨中常會後受訪表示，現在全國上下最關心的是如何站出來，反對獨裁、反對民進黨用司法作為工具，打壓所有反對的聲音。對外則是有關稅問題要解決，這些都是目前全國最關切的問題。

林寬裕說，黨主席選舉是依相關規定辦理，至於有意付出、參與的黨內人士與前輩，國民黨一貫立場都是非常歡迎。

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針對國民黨立委徐巧芯建議國民黨中央應要有人領導反罷免，林寬裕表示，徐巧芯站在被罷免第一線，承受非常多的謠言與委屈，相信很多藍委也都一樣，黨中央一直都有在背後守護，包括發起罷免綠委的青年，黨中央也一直都有在後面當後盾。

林寬裕指出，黨主席朱立倫上午帶領大家在罷免民進黨立委吳思瑤總部幫忙連署，明天也會到板橋幫忙連署，就是希望大家能夠團結在一起，此後還會有更多實際舉動跟行動，會一起串聯幫助大家，團結才能贏下這一場仗。（編輯：林克倫、林興盟）1140416