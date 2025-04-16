卓伯源宣布參選國民黨主席 盼成造王者完成政黨輪替

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（中央社記者郭建伸台北16日電）前彰化縣長卓伯源今天宣布參選國民黨主席，他表示，若當選將成為專職黨主席與造王者，不參與總統大選，誓言2028年完成政黨輪替，把國民黨和中華民國贏回來；若有民調更高的黨內人士願意承擔，他也會支持。

卓伯源今天舉行「民生、經濟、和平、永續」重大事項宣告記者會，他指出，台灣在民進黨執政下，面臨經濟關稅、能源、國安和平與憲政等4大危機，且台灣政治像是有兩隻可憐的青蛙，一隻是溫水煮青蛙，另一隻是井底之蛙，不應該再充耳不聞、以井觀天。

卓伯源提出4點呼籲，第一，罷免是撕裂台灣舉動，民進黨不應在內部找敵人，應停止大罷免讓台灣恢復平靜；第二是政府應阻止產業外流，否則將導致勞工失業；第三是民進黨應揚棄台獨主張；第四是放棄廢核主張。

卓伯源認為，現在大家活得如此苦悶，根源就是2024年沒有政黨輪替導致民進黨繼續執政，國民黨應該要深刻檢討，為何身為最大在野黨、執政15個縣市，竟然沒辦法贏得2024年大選。

卓伯源表示，為了改革國民黨、實現共同理念，他將參與國民黨主席選舉，要把國民黨和中華民國贏回來，並呼籲社會各界一起參與挽救國民黨，國民黨有制衡力量，台灣才能恢復中道。

卓伯源指出，他願意承擔任何責任、接受一切挑戰，若他當選國民黨主席，絕對做專職黨主席，不會參與總統大選，而是成為造王者，並誓言在2028年完成政黨輪替。

卓伯源說明，國民黨人才濟濟，若有更優秀、民調更高的黨內人士願意承擔責任，他也願意支持，沒有任何職位考量。

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媒體詢問，這次參選國民黨主席的行動是否與台中市長盧秀燕討論。卓伯源回應，他與盧秀燕是立法院老同事，盧秀燕也是國民黨優秀菁英人才，他在開記者會前有發訊息給盧秀燕。

卓伯源強調，目前盧秀燕忙於市政，沒有表達參選黨主席，但國民黨是大家庭，一定會團結在一起，支持最適合擔任黨主席人選，並透過政黨機制推薦一位能在2028年完成政黨輪替的人選。（編輯：張若瑤）1140416