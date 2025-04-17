管碧玲：3海巡隊員領中國居住證 皆已註銷

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（中央社記者劉建邦台北17日電）海委會主委管碧玲今天表示，有3名海巡隊員領中國居住證，是在招募前取得，都依法全部註銷，且未接觸機敏，並無海巡隊員持中國定居證及護照。

海洋委員會主任委員會管碧玲上午到立法院內政委員會進行業務報告，會前接受聯訪，媒體詢問有62名國軍官兵領中國居住證，其中2名為志願役，目前海巡署狀況。管碧玲說，目前查到有3名，會依程序依法辦理。

民進黨立委蘇巧慧質詢時問及針對海巡隊員持有中國居留證的調查狀況。

管碧玲答詢，沒有海巡隊員持中國定居證及護照，至於3名持有中國居住證的隊員是在招募前取得，都依法全部註銷。蘇巧慧追問3人是否有接觸機敏業務；管碧玲說，目前都沒有。

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此外，媒體詢問關於中國權宜輪改名後在台灣附近海域徘徊，海巡是否有相關因應作為。管碧玲說，海上很多持有2套以上的AIS定位系統船隻，已與交通部門建立機制，但法令需修改，因目前沒罰則，相關制度還不夠完備，目前已擬定修法草案，交通等相關部門都有持續推動。

媒體詢問權宜輪是否可能影響海纜，管碧玲表示，海巡隊針對相關巡查都有設定程序，包含預警事前監督到中間取締，跨部會有建立程序全力防守。（編輯：張銘坤）1140417