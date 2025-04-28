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林佳龍午宴歡迎高市早苗 盼與日強化非紅供應鏈

2025/4/28 22:03（4/28 22:11 更新）
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外交部長林佳龍（右）28日午宴日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗（左），訪團成員包括眾議員黃川田仁志、尾崎正直，以及參議員佐藤啓等。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月28日
外交部長林佳龍（右）28日午宴日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗（左），訪團成員包括眾議員黃川田仁志、尾崎正直，以及參議員佐藤啓等。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月28日
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（中央社記者楊堯茹台北28日電）日本眾議員高市早苗率團訪台，外交部長林佳龍今天午宴時表示，日本故前首相安倍晉三提出「自由開放印太」，對台海安全產生深遠影響；台灣願與日本等民主夥伴撐起「民主保護傘」，也盼與日本強化「非紅供應鏈」韌性，促進印太繁榮發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於28日午宴日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗，以及眾議員黃川田仁志、尾崎正直，還有參議員佐藤啓等一行，表達政府誠摯歡迎之意。

林佳龍致詞時表示，感謝高市早苗擔任自民黨政務調查會長期間將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，以具體行動表達對台灣的支持；另指出台日兩國交流頻繁緊密，根據最新民調，台日雙方均有超過7成民眾對彼此具有好感，創歷史新高。

林佳龍也說，安倍晉三提出「自由開放印太」（FOIP）並呼籲國際社會關注台海和平穩定，如今已成為全球民主國家共同戰略目標，對台海安全產生深遠影響；台灣願與日本等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，也期盼與日本攜手強化全球民主陣營的「非紅供應鏈」韌性，促進印太地區的繁榮發展。

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高市早苗則指出，欣聞台灣重視FOIP及感念安倍晉三功績，今後將繼承安倍晉三遺志持續推動FOIP；台日地緣政治相近，共同面臨威權主義擴張威脅，台日應在糧食安全、能源儲備、藥品開發及供應鏈韌性等面向加強連結，並在半導體、量子電腦、太空及人工智慧（AI）等尖端科技領域發展結合雙方優勢，共創雙贏。

外交部說明，午宴邀請國際經濟合作協會理事長呂桔誠、東亞經濟協會理事長黃教漳、大豐機器董事長黃立翰及日本台灣交流協會副代表高羽陽等人出席，就當前國際情勢及強化台日合作等議題交換意見。（編輯：楊蘭軒）1140428

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